Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Sompo Sigorta basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri...
ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında derbi maçta Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş Sompo Sigorta ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, rakibiyle son 6,5 yılda oynadığı 16 resmi maçı da kazandı. Fenerbahçe Beko, rakibi karşısındaki son yenilgisini THY Avrupa Ligi'nde 5 Nisan 2013'te alırken, ligde ise 7,5 yıldır maç kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, Obradovic yönetiminde Beşiktaş Sompo Sigorta'ya karşı hiç yenilgi yaşamadı. Rakibi karşısındaki son yenilgisini THY Avrupa Ligi son 16 turunda 5 Nisan 2013'te 80-73'lük sonuçla deplasmanda alan sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş'a galibiyet sevinci yaşatmadı. Sonucu merakla beklenen ve seyir zevki yüksek geçmesi beklenen mücadele ile ilgili basketbolseverler de maçın yayın bilgilerini ve zamanını araştırıyor... Peki, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Sompo Sigorta basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
ING Basketbol Süper Ligi 7 hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Sompo Sigorta karşılaşacak. Sarı lacivertliler, ligde ilk 6 maçında 5 galibiyet alırken sadece deplasmanda bir başka derbide Galatasaray Doğa Sigorta'ya kaybetti. Ligin ilk 6 haftasında Bahçeşehir Koleji ve Teksüt Bandırma'yı mağlup eden Beşiktaş Sompo Sigorta'nın 4 yenilgisi var. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son iki maçtan ise mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Peki, Fenerbahçe Beko Beşiktaş Sompo Sigorta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
Fenerbahçe Beko Beşiktaş Sompo Sigorta maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Beşiktaş Sompo Sigorta maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki derbi müsabakası saat 15.15'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
NOTLAR:
LİGDE 7,5 YILDIR KAYBETMİYOR
Fenerbahçe Beko, rakibine ligde 7,5 yıldır maç kaybetmiyor. Beşiktaş Sompo Sigorta karşısında ligdeki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de 77-74'lük skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 18 lig maçını da kazandı.
OBRADOVIC'İN BEŞİKTAŞ'A KARŞI YENİLGİSİ YOK
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde Beşiktaş'a hiç maç kaybetmedi.
Obradovic'in 2013 yılında göreve gelmesiyle Beşiktaş karşısında önemli bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, söz konusu 16 maçlık seriyi de bu sürede yakaladı.
ATAŞEHİR'DE TEK GALİBİYET
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 2012 yılından bu yana iç saha maçlarını oynadığı Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sadece bir galibiyet alabildi.
Bu salonda rakibiyle 19 defa karşılaşan Fenerbahçe, 18'inden sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Ataşehir'de tek galibiyetini 9 Mayıs 2012'de aldı. Ataşehir'de bu maçtan oynanan 17 derbi de Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.
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Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Sompo Sigorta basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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