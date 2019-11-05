MAÇ SONUCU Riga 81-85 Gaziantep Basketbol MAÇ ÖZETİ - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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MAÇ SONUCU Riga 81-85

MAÇ SONUCU Riga 81-85 Gaziantep Basketbol MAÇ ÖZETİ

Erkek Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında temsilcisi Riga'yı yendi.

Başkent Riga ile aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-20 önde kapatan Riga, soyunma odasına da 44-37 üstünlükle gitti.

Ev sahibi ekip, 3. periyotta farkı 9 sayıya (68-59) çıkardı ancak , son 10 dakikadaki performansıyla maçı kazandı.

Gaziantep Basketbol'da forma giyen Jason Rich, 25 sayıyla sahanın en skoreri oldu.

Gaziantep Basketbol, gruptaki ilk galibiyetini, VEF Riga ise 3. yenilgisini aldı.

  1. 05.11.2019
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