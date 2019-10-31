Panathinaikos-Anadolu Efes | CANLI - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
31 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Panathinaikos-Anadolu Efes | CANLI

Panathinaikos- | CANLI

Panathinaikos-Anadolu Efes | CANLI

6. haftasında , deplasmanda Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor.

, 6. hafta maçında deplasmanda 'ın Panathinaikos ekibiyle karşı karşıya geliyor.

OAKA Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, TSİ 22.00'de başladı.

SAYFAYI GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN

1.PERİYOT SONUCU: PANATHINAIKOS 24-19 ANADOLU EFES

İLK YARI SONUCU: PANATHINAIKOS 42-38 ANADOLU EFES

3.PERİYOT OYNANIYOR: PANATHINAIKOS 51-54 ANADOLU EFES (SKOR GÜNCELLENMEKTEDİR)

  1. 31.10.2019
  2. Güncelleme: 31.10.2019 23:13
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Panathinaikos-Anadolu Efes | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN