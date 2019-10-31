Panathinaikos-Anadolu Efes | CANLI
THY EuroLeague 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor.
Anadolu Efes, THY EuroLeague 6. hafta maçında deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle karşı karşıya geliyor.
OAKA Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, TSİ 22.00'de başladı.
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1.PERİYOT SONUCU: PANATHINAIKOS 24-19 ANADOLU EFES
İLK YARI SONUCU: PANATHINAIKOS 42-38 ANADOLU EFES
3.PERİYOT OYNANIYOR: PANATHINAIKOS 51-54 ANADOLU EFES (SKOR GÜNCELLENMEKTEDİR)
- 31.10.2019
- Güncelleme: 31.10.2019 23:13
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Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Ne olursa olsun bugüne kadar yaşattıkları için seviyoruz seni OBRADOVİÇ.
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Toplam 1
Yorum
savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
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Toplam 2
Yorum
Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
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