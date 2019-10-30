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30 Ekim 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de rakip Gdynia

Fenerbahçe'de rakip Gdynia

Fenerbahçe , FIBA 'nde 3. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Polonya ekibi 'yı konuk ağırlayacak. 'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.

Fenerbahçe , FIBA 'nde 3. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Polonya ekibi 'yı konuk ağırlayacak. 'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.

  1. 30.10.2019
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