Dev derbi Galatasaray'ın!

Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu Sinan Erdem'de konuk etti. Maça iki takım da karşılık basketlerle girdi. İlk sayılar Auguste'nin basket faulüyle başladı. Fenerbahçe bir ara farkı 9'a çıkarsa da ilk periyodu 17-21 üstün geçti. İkinci çeyrekte karşılıklı smaçlar geldi. Galatasaray farkı biraz daha eritip soyunma odasına 35-37 geride girdi.



ÜÇLÜKLERLE YIKTI

Aslan, 3. çeyrekte üstünlüğü ele aldı. Bu periyotta Whittington ile Webster sarı-kırmızılıları coşturdu. Cimbom, 58-55'le son çeyreğe geçti. Finalde ev sahibi üçlük yağmuruna başladı. Can, Whittington ile Webster üçlüklerle farkı açtı. Savunmasını da sertleştiren sarı-kırmızılılar maçı 83-64 kazandı. Whittington 20 sayıyla yıldızlaştı.



AVRUPA'NIN EN iYiSiYiZ

Aslan'ın Yeni Zelandalı yıldızı Tai Webster, "Herkes çok büyük çaba sarf etti. Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olan Fenerbahçe'yi böyle bir atmosferde yenmek çok güzel bir his. Avrupa'nın en iyi atmosferi bizim taraftarımıza ait" ifadelerini kullandı.



MAÇI BİZ DEĞİL TARAFTAR KAZANDI

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, maçın genelini daha iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Böyle bir farkı tabii ki beklemiyordum ama gerçekten maçı çok istedi oyuncular. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir iş yapıldı burada ve aslında bugün x-faktör; oyuncular değil taraftar oldu. Oynayanlara da gelenlere de tek tek teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.