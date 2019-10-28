Dev derbi Galatasaray'ın!
Erkekler Basketbol Ligi'nde muhteşem bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi daha geride kaldı. Galatasaray evinde Fenerbahçe’yi ezdi geçti. Cimbom final periyodunu 25-9’luk seriyle geçip 19 sayı fark attı.
Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu Sinan Erdem'de konuk etti. Maça iki takım da karşılık basketlerle girdi. İlk sayılar Auguste'nin basket faulüyle başladı. Fenerbahçe bir ara farkı 9'a çıkarsa da ilk periyodu 17-21 üstün geçti. İkinci çeyrekte karşılıklı smaçlar geldi. Galatasaray farkı biraz daha eritip soyunma odasına 35-37 geride girdi.
ÜÇLÜKLERLE YIKTI
Aslan, 3. çeyrekte üstünlüğü ele aldı. Bu periyotta Whittington ile Webster sarı-kırmızılıları coşturdu. Cimbom, 58-55'le son çeyreğe geçti. Finalde ev sahibi üçlük yağmuruna başladı. Can, Whittington ile Webster üçlüklerle farkı açtı. Savunmasını da sertleştiren sarı-kırmızılılar maçı 83-64 kazandı. Whittington 20 sayıyla yıldızlaştı.
AVRUPA'NIN EN iYiSiYiZ
Aslan'ın Yeni Zelandalı yıldızı Tai Webster, "Herkes çok büyük çaba sarf etti. Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olan Fenerbahçe'yi böyle bir atmosferde yenmek çok güzel bir his. Avrupa'nın en iyi atmosferi bizim taraftarımıza ait" ifadelerini kullandı.
MAÇI BİZ DEĞİL TARAFTAR KAZANDI
Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, maçın genelini daha iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Böyle bir farkı tabii ki beklemiyordum ama gerçekten maçı çok istedi oyuncular. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir iş yapıldı burada ve aslında bugün x-faktör; oyuncular değil taraftar oldu. Oynayanlara da gelenlere de tek tek teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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