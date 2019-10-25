Efes patladı

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes fırtınası esiyor... Dördüncü hafta mücadelesinde Real Madrid'i konuk eden temsilcimiz, 7 maçtır yenemediği İspanyol rakibine fark atıp sezonun 3'üncü galibiyetini elde etti: 76-60. Rudy Fernandez ve Randolph ile 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler bulan Real Madrid, 3. dakikayı 9-0 önde geçti. Savunmada toparlanan Efes, 13-2'lik seri yakaladı ve 8. dakikada skor üstünlüğünü elde etti: 13-11.

SIMON'LA COŞTU

İlk çeyreği 15-11 önde geçen temsilcimiz karşısında 20-14'lük seri yakalayan Real Madrid, soyunma odasına 31-29 galip girdi. 3. periyodun başında 8-0'lık seri yakalayan Efes, final periyoduna 56-50 önde girdi. Dördüncü çeyrekte Simon ile üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, 32. dakikada farkı çift hanelere çıkarıp karşılaşmayı 76-60 kazandı.

DİŞİ KANARYA'YA SOPRON DARBESİ

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta mücadelesinde Macaristan temsilcisi Sopron Basket'e konuk olan F.Bahçe Öznur Kablo, ilk mağlubiyetini aldı: 60-62. Sopron ise 2'de 2 yaptı. EuroCup Kadınlar'da ise B Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, MBA Moskova'ya sahasında 96-81 yenildi. C Grubu'ndaki temsilcimiz Kayseri Basketbol ise seyircisi önünde A3 Basket Umea'yı 68-65 mağlup etti.