Fenerbahçe Milan’a konuk oluyor
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 4. hafta sınavında Milan'a konuk olacak. Mediolanum Forum'da oynanacak maç 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak.
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 4. hafta sınavında Milan'a konuk olacak. Mediolanum Forum'da oynanacak maç 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. İlk iki maçında Real Madrid ile Kızılyıldız'a yenilen sarı-lacivertliler, tek galibiyetini geçtiğimiz hafta Baskonia karşısında almıştı. Bu arada Obradovic'in öğrencileri, bugün Avrupa kupalarındaki 513. maçına çıkacak.
G.ANTEP'E ABD'Lİ YILDIZ
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep, ABD'li skorer Jason Rich'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada 33 yaşındaki 1.91'lik oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
ENE'DEN MESAJ VAR TOFAŞ
Başantrenörü Orhun Ene, Rytas maçı ile ilgili kısa bir yorum yaptı. Ene, "Bu kadar iyi top paylaştığımız maçı daha farklı kazanmalıydık. Kolay top kaybı yapıyoruz, ve bu kayıplardan kolay basket yiyoruz" dedi.
ADANA'YA YENi GUARD
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından BB. Adana, İrem Naz Topuz ile anlaştı. Geçtiğimiz sezon G.Saray forması giyen 22 yaşındaki oyun kurucu, takımla ilk idmanına da çıktı.
IRVING'iN 50 SAYISI YETMEDi
NBA'DE önceki gecenin öne çıkan ismi Kyrie Irving'ti. Brooklyn forması giyen yıldız basketbolcu, Minnesota Timberwolves karşısında 50 sayı üretmesine rağmen takımının 127-126 yenilmesine enge olamadı.
- 25.10.2019
-
Braga'da Ricardo Sa Pinto: Beşiktaş’ın durumunu kendi lehimize çevirebiliriz
Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
-
Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
Toplam 1
Yorum
karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
-
Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
Yorum
karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
Fenerbahçe Milan’a konuk oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.