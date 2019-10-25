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25 Ekim 2019, Cuma
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Fenerbahçe Milan’a konuk oluyor

Fenerbahçe Milan’a konuk oluyor

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 4. hafta sınavında Milan'a konuk olacak. Mediolanum Forum'da oynanacak maç 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 4. hafta sınavında Milan'a konuk olacak. Mediolanum Forum'da oynanacak maç 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. İlk iki maçında ile Kızılyıldız'a yenilen sarı-lacivertliler, tek galibiyetini geçtiğimiz hafta Baskonia karşısında almıştı. Bu arada Obradovic'in öğrencileri, bugün Avrupa kupalarındaki 513. maçına çıkacak.

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  1. 25.10.2019
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