Fenerbahçe Milan’a konuk oluyor

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 4. hafta sınavında Milan'a konuk olacak. Mediolanum Forum'da oynanacak maç 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. İlk iki maçında Real Madrid ile Kızılyıldız'a yenilen sarı-lacivertliler, tek galibiyetini geçtiğimiz hafta Baskonia karşısında almıştı. Bu arada Obradovic'in öğrencileri, bugün Avrupa kupalarındaki 513. maçına çıkacak.

G.ANTEP'E ABD'Lİ YILDIZ

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep, ABD'li skorer Jason Rich'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada 33 yaşındaki 1.91'lik oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

ENE'DEN MESAJ VAR TOFAŞ

Başantrenörü Orhun Ene, Rytas maçı ile ilgili kısa bir yorum yaptı. Ene, "Bu kadar iyi top paylaştığımız maçı daha farklı kazanmalıydık. Kolay top kaybı yapıyoruz, ve bu kayıplardan kolay basket yiyoruz" dedi.

ADANA'YA YENi GUARD

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından BB. Adana, İrem Naz Topuz ile anlaştı. Geçtiğimiz sezon G.Saray forması giyen 22 yaşındaki oyun kurucu, takımla ilk idmanına da çıktı.

IRVING'iN 50 SAYISI YETMEDi

NBA'DE önceki gecenin öne çıkan ismi Kyrie Irving'ti. Brooklyn forması giyen yıldız basketbolcu, Minnesota Timberwolves karşısında 50 sayı üretmesine rağmen takımının 127-126 yenilmesine enge olamadı.