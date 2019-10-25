Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.15 Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka (Şahinbey)

17.30 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Beşiktaş Sompo Sigorta (Prof. Dr Veysel Eroğlu)

20.00 Frutti Extra Bursaspor-Anadolu Efes (TOFAŞ)

27 Ekim Pazar:

13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Teksüt Bandırma (Gazanfer Bilge)

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

17.30 Türk Telekom-Darüşşafaka Tekfen (Ankara)

28 Ekim Pazartesi:

20.00 Sigortam.net İTÜ Basket-OGM Ormanspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

14.00 Çankaya Üniversitesi-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ankara)

15.15 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-BOTAŞ (Servet Tazegül)

19.30 Samsun Canik Belediyespor-OGM Ormanspor (Mustafa Dağıstanlı)

27 Ekim Pazar:

15.15 Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş TRC İnşaat (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

28 Ekim Pazartesi:

14.00 İzmit Belediyespor-Adana Basketbol (Kocaeli Atatürk)

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:

18.00 1881 Düzce Belediyespor-Bornova Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)

19.00 Merkezefendi Belediyespor-Yalovaspor (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

14.30 Final Gençlik-Gemlik Basketbol (Bursa Atatürk)

15.00 Samsunspor-Mamak Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Muradiye)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Kurtdereli)

16.00 Konyaspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

16.00 Petkimspor-Anadolu Basket (İzmir ENKA)

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:

13.30 Nesibe Aydın-Bursa Büyükşehir (TOBB ETÜ)

18.00 BOTAŞ Gelişim-Bayraklı Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)

18.00 Urla Belediyespor-İstanbul Üniversitesi (Urla 12 Eylül)

Yarın:

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Emlak Konut (Edremit)

15.30 Mardin Büyükşehir Başak-1881 Düzce Belediyespor (Yeni Artuklu)

16.00 Sakarya Yükseliş-Yalova VİP (Sakarya)

27 Ekim Pazar:

14.00 Fenerbahçe Gelişim-Mersin Üniversitesi (Metro Enerji)

17.00 Bosna 34-Antalya 07 Basketbol (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)