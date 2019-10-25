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25 Ekim 2019, Cuma
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Akigo’ya sürpriz

Akigo’ya sürpriz

 Ligi takımlarından ., Osmanlı deplasmanında ter dökecek Akhisar'a sürpriz ziyarette bulundu.

Basketbol Ligi takımlarından ., Osmanlı deplasmanında ter dökecek Akhisar'a sürpriz ziyarette bulundu. Teknik direktör ve başantrenör Özhan Çıvgın ile kaptanlar Aykut ve Cihan Mumcuoğlu sohbet ederek takımları hakkında bilgilendirmede bulundu.
  1. 25.10.2019
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