Biletler satışa çıkıyor
Fenerbahçe Beko'nun Avrupa ve ligde oynayacağı iki maçın biletleri bugün satışa çıkıyor. Cuma günü Zalgiris, pazar da Afyon Belediye ile oynanacak karşılaşmaların biletleri ayrı ayrı satılırken, fiyatlar 30 TL ile bin TL arasında değişiyor. Ülker Salonu'ndaki gişeden ise maçlardan bir gün önce satışlar başlayacak.
Fenerbahçe Beko'nun Avrupa ve ligde oynayacağı iki maçın biletleri bugün satışa çıkıyor. Cuma günü Zalgiris, pazar da Afyon Belediye ile oynanacak karşılaşmaların biletleri ayrı ayrı satılırken, fiyatlar 30 TL ile bin TL arasında değişiyor. Ülker Salonu'ndaki gişeden ise maçlardan bir gün önce satışlar başlayacak.
- 23.10.2019
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Toplam 1
Yorum
fatih ne o parkta oynamak için mi aldırtın
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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