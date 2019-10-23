Biletler satışa çıkıyor

Fenerbahçe Beko'nun Avrupa ve ligde oynayacağı iki maçın biletleri bugün satışa çıkıyor. Cuma günü Zalgiris, pazar da Afyon Belediye ile oynanacak karşılaşmaların biletleri ayrı ayrı satılırken, fiyatlar 30 TL ile bin TL arasında değişiyor. Ülker Salonu'ndaki gişeden ise maçlardan bir gün önce satışlar başlayacak.