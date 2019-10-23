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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Biletler satışa çıkıyor

Biletler satışa çıkıyor

'nun Avrupa ve ligde oynayacağı iki maçın biletleri bugün satışa çıkıyor. günü , pazar da ile oynanacak karşılaşmaların biletleri ayrı ayrı satılırken, fiyatlar 30 TL ile bin TL arasında değişiyor. Ülker 'ndaki gişeden ise maçlardan bir gün önce satışlar başlayacak.

Fenerbahçe Beko'nun Avrupa ve ligde oynayacağı iki maçın biletleri bugün satışa çıkıyor. günü , pazar da ile oynanacak karşılaşmaların biletleri ayrı ayrı satılırken, fiyatlar 30 TL ile bin TL arasında değişiyor. Ülker 'ndaki gişeden ise maçlardan bir gün önce satışlar başlayacak.

  1. 23.10.2019
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