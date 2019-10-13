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13 Ekim 2019, Pazar
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Kadınlar derbisi Fenerbahçe'nin

Kadınlar derbisi Fenerbahçe'nin

'nin ilk haftasındaki derbide , evinde İnşaat'ı 97-54 yendi. Diğer sonuçlar: Samsun-Adana: 44-93, Botaş-Ormanspor: Bld-Elazığ İl Ö.İ: 100-101, Çukurova-Hatay: 75-80.

'nin ilk haftasındaki derbide , evinde İnşaat'ı 97-54 yendi. Diğer sonuçlar: Samsun-Adana: 44-93, Botaş-Ormanspor: Bld-Elazığ İl Ö.İ: 100-101, Çukurova-Hatay: 75-80.

  1. 13.10.2019
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