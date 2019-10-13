Kadınlar derbisi Fenerbahçe'nin
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasındaki derbide Fenerbahçe Öznur Kablo, evinde Beşiktaş TRC İnşaat'ı 97-54 yendi. Diğer sonuçlar: Samsun-Adana: 44-93, Botaş-Ormanspor: 64-72 İzmit Bld-Elazığ İl Ö.İ: 100-101, Çukurova-Hatay: 75-80.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasındaki derbide Fenerbahçe Öznur Kablo, evinde Beşiktaş TRC İnşaat'ı 97-54 yendi. Diğer sonuçlar: Samsun-Adana: 44-93, Botaş-Ormanspor: 64-72 İzmit Bld-Elazığ İl Ö.İ: 100-101, Çukurova-Hatay: 75-80.
- 13.10.2019
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Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
Toplam 1
Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
Toplam 1
Yorum
karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Kadınlar derbisi Fenerbahçe'nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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