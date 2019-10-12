Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ile karşılaştı beraberlikle sonuçlanan mücadelede kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor oldu.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u normal süresi 70-70 biten maçta 80-75 mağlup etti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Engin Sarı, Göksun Öz, Hande Öztürk
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Rodriguez Manso 4, Melis Talay 4, Nia Coffey 17, İlayda Güner 7, Gabriela Margienean 31, Meltem Avcı, Şevval Akalan 12,
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 11, Marica Gajıc 11, Closkey Peters 15, Gizem Başaran 3, Ben Abdelkader 25, Özge Yavaş 8, Hülya Çoklar, Ayleen Magarity 4, Gülşah Gümüşay, Melike Tuğba Oral 3
1. Periyot: 17-12
Devre: 35-33
3. Periyot: 49-53
Normal süre: 70-70
- 12.10.2019
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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