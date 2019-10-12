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12 Ekim 2019, Cumartesi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

'nin ilk haftasında , Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ile karşılaştı beraberlikle sonuçlanan mücadelede kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor oldu.

'nin ilk haftasında , Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u normal süresi 70-70 biten maçta 80-75 mağlup etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Engin Sarı, Göksun Öz, Hande Öztürk

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Rodriguez Manso 4, Melis Talay 4, Nia Coffey 17, İlayda Güner 7, Gabriela Margienean 31, Meltem Avcı, Şevval Akalan 12,

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 11, Marica Gajıc 11, Closkey Peters 15, Gizem Başaran 3, Ben Abdelkader 25, Özge Yavaş 8, Hülya Çoklar, Ayleen Magarity 4, Gülşah Gümüşay, Melike Tuğba Oral 3

1. Periyot: 17-12

Devre: 35-33

3. Periyot: 49-53

Normal süre: 70-70

  1. 12.10.2019
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