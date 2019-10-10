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10 Ekim 2019, Perşembe
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Kaf-Kaf gruplarda

Kaf-Kaf gruplarda

rövanşında 'i 78-58 yenen , gruplara kalmayı başardı. Deplasmandaki ilk maçı da 77-70 kazanan temsilcimiz, E Grubu'nda Spirou, Basic-Fit ve Donar ile kapışacak.

rövanşında 'i 78-58 yenen , gruplara kalmayı başardı. Deplasmandaki ilk maçı da 77-70 kazanan temsilcimiz, E Grubu'nda Spirou, Basic-Fit ve Donar ile kapışacak.

  1. 10.10.2019
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