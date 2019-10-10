Kaf-Kaf gruplarda
FIBA Erkekler Avrupa Kupası Eleme Turu rövanşında Boras Basket'i 78-58 yenen Pınar Karşıyaka, gruplara kalmayı başardı. Deplasmandaki ilk maçı da 77-70 kazanan temsilcimiz, E Grubu'nda Spirou, Basic-Fit ve Donar ile kapışacak.
FIBA Erkekler Avrupa Kupası Eleme Turu rövanşında Boras Basket'i 78-58 yenen Pınar Karşıyaka, gruplara kalmayı başardı. Deplasmandaki ilk maçı da 77-70 kazanan temsilcimiz, E Grubu'nda Spirou, Basic-Fit ve Donar ile kapışacak.
- 10.10.2019
-
Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
-
İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
-
Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
Kaf-Kaf gruplarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.