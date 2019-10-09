Samsun Canik Basket'te lige katılamama tehlikesi
Kulüp başkanı Zafer Şimşek: "Süreyi 11 Ekim Cuma'ya kadar uzattık. 60 bin lira kaldı. Bu parayı cuma günü yatırmamız lazım yoksa Samsun Canik Basket, lige katılamayacak" dedi.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik Basket'in kulüp başkanı Zafer Şimşek, "Süreyi 11 Ekim Cuma'ya kadar uzattık. 60 bin lira kaldı. Bu parayı cuma günü yatırmamız lazım yoksa Samsun Canik Basket, lige katılamayacak." dedi.
Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun Canik Basket'in Karadeniz'in basketboldaki tek Süper Lig takımı olduğuna işaret etti.
Yaşanan ekonomik sorunları hatırlatan Şimşek, "Parayı 7 Ekim Pazartesi gününe kadar yatırmamız gerekiyordu. Uğraşarak süreyi 11 Ekim Cuma'ya kadar uzattık. 60 bin lira kaldı. Bu parayı cuma günü yatırmamız lazım yoksa Samsun Canik Basket, lige katılamayacak." diye konuştu.
Samsun ekibi transfer tahtasını açarsa 12 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te sahasında Adana Basketbol ile karşılaşacak.
Samsun Canik Belediyespor olan adını bir süre önce Samsun Canik Basket olarak değiştiren kulüp, 7 sezondur aralıksız Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele ediyor.
- 09.10.2019
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Rize'de çok güzel hareketler
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Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
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kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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