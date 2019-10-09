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09 Ekim 2019, Çarşamba
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'te lige katılamama tehlikesi

Samsun Canik Basket'te lige katılamama tehlikesi

Kulüp başkanı : "Süreyi Cuma'ya kadar uzattık. 60 bin lira kaldı. Bu parayı cuma günü yatırmamız lazım yoksa , lige katılamayacak" dedi.

ekiplerinden 'in kulüp başkanı , "Süreyi Cuma'ya kadar uzattık. 60 bin lira kaldı. Bu parayı cuma günü yatırmamız lazım yoksa Samsun Canik Basket, lige katılamayacak." dedi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun Canik Basket'in 'in basketboldaki tek Süper Lig takımı olduğuna işaret etti.

Yaşanan ekonomik sorunları hatırlatan Şimşek, "Parayı 7 Ekim Pazartesi gününe kadar yatırmamız gerekiyordu. Uğraşarak süreyi 11 Ekim Cuma'ya kadar uzattık. 60 bin lira kaldı. Bu parayı cuma günü yatırmamız lazım yoksa Samsun Canik Basket, lige katılamayacak." diye konuştu.

Samsun ekibi transfer tahtasını açarsa 12 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te sahasında Basketbol ile karşılaşacak.

Samsun Canik Belediyespor olan adını bir süre önce Samsun Canik Basket olarak değiştiren kulüp, 7 sezondur aralıksız Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele ediyor.

  1. 09.10.2019
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