Auguste Aslan'ı zafere uçurdu
Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, Bahçeşehir Kolejini ağırladı. İlk haftayı kayıpla geçen iki ekibin kapışmasına iyi başlayan Aslan, ilk periyotu 25-21; devreyi de 48-39 önde geçti. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, 85-76 kazanarak ilk galibiyetini elde etti.
Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında G.Saray, Bahçeşehir Kolejini ağırladı. İlk haftayı kayıpla geçen iki ekibin kapışmasına iyi başlayan Aslan, ilk periyotu 25-21; devreyi de 48-39 önde geçti. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, 85-76 kazanarak ilk galibiyetini elde etti. Galatasaray'ın ABD'li forveti Zach Auguste, 30 sayı, 5 ribaundla oynayan karşılaşmaya damgasını vurdu. Ligdeki diğer sonuçlar şöyle: Tofaş-İTÜ: 123-80, Darüşşafaka-Bursa: 63-81.
- 6.10.2019
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Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Auguste Aslan'ı zafere uçurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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