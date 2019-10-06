Auguste Aslan'ı zafere uçurdu

Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında G.Saray, Bahçeşehir Kolejini ağırladı. İlk haftayı kayıpla geçen iki ekibin kapışmasına iyi başlayan Aslan, ilk periyotu 25-21; devreyi de 48-39 önde geçti. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, 85-76 kazanarak ilk galibiyetini elde etti. Galatasaray'ın ABD'li forveti Zach Auguste, 30 sayı, 5 ribaundla oynayan karşılaşmaya damgasını vurdu. Ligdeki diğer sonuçlar şöyle: Tofaş-İTÜ: 123-80, Darüşşafaka-Bursa: 63-81.