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06 Ekim 2019, Pazar
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Auguste Aslan'ı zafere uçurdu

Auguste Aslan'ı zafere uçurdu

'nin 2. haftasında , ağırladı. İlk haftayı kayıpla geçen iki ekibin kapışmasına iyi başlayan Aslan, ilk periyotu 25-21; devreyi de önde geçti. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, 85-76 kazanarak elde etti.

Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında G.Saray, ağırladı. İlk haftayı kayıpla geçen iki ekibin kapışmasına iyi başlayan Aslan, ilk periyotu 25-21; devreyi de önde geçti. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, 85-76 kazanarak elde etti. 'ın ABD'li forveti Zach Auguste, 30 sayı, 5 ribaundla oynayan karşılaşmaya damgasını vurdu. Ligdeki diğer sonuçlar şöyle: Tofaş-İTÜ: 123-80, Darüşşafaka-Bursa: 63-81.

  1. 6.10.2019
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