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04 Ekim 2019, Cuma
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heyecanı Tivibuspor'da devam ediyor

Basketbol Süper Ligi heyecanı Tivibuspor'da devam ediyor

Basketbol Süper Ligi 2019- 2020 sezonunda da ekranlarında basketbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. 'nin ikinci haftasında ilk maçlar 5 Ekim 2019 Cumartesi günü oynanacak.

2019- 2020 sezonunda da ekranlarında basketbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında ilk maçlar 5 Ekim 2019 Cumartesi günü oynanacak. Tofaş'ın Sigortam.net İTÜ BB'yi konuk edeceği günün ilk maçı saat 13:00'te başlayacak. Günün diğer maçlarında ise Galatasaray Doğa Sigorta ile Bahçeşehir Koleji ve Darüşşafaka Tekfen ile Bursaspor karşılaşacak.

Arel Üniversitesi'nin Pınar Karşıyaka'ya konuk olacağı 6 Ekim 2019 Pazar gününün diğer karşılaşmalarında ise Afyon Belediyesi – Türk Telekom, OGM Ormanspor – Teksüt Bandırma, Fenerbahçe Beko – Gaziantep Basketbol maçları oynanacak.

Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasının son maçı ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Anadolu Efes mücadelesine sahne olacak.

  1. 4.10.2019
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