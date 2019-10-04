Basketbol Süper Ligi heyecanı Tivibuspor'da devam ediyor
Basketbol Süper Ligi 2019- 2020 sezonunda da Tivibu Spor ekranlarında basketbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında ilk maçlar 5 Ekim 2019 Cumartesi günü oynanacak.
Basketbol Süper Ligi 2019- 2020 sezonunda da Tivibu Spor ekranlarında basketbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında ilk maçlar 5 Ekim 2019 Cumartesi günü oynanacak. Tofaş'ın Sigortam.net İTÜ BB'yi konuk edeceği günün ilk maçı saat 13:00'te başlayacak. Günün diğer maçlarında ise Galatasaray Doğa Sigorta ile Bahçeşehir Koleji ve Darüşşafaka Tekfen ile Bursaspor karşılaşacak.
Arel Üniversitesi'nin Pınar Karşıyaka'ya konuk olacağı 6 Ekim 2019 Pazar gününün diğer karşılaşmalarında ise Afyon Belediyesi – Türk Telekom, OGM Ormanspor – Teksüt Bandırma, Fenerbahçe Beko – Gaziantep Basketbol maçları oynanacak.
Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasının son maçı ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Anadolu Efes mücadelesine sahne olacak.
- 4.10.2019
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan sıra dışı antrenman!
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
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Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
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Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
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