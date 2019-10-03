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03 Ekim 2019, Perşembe
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Fenerbahçe Real Madrid'e direnemedi

Euroleague ilk hafta maçında Beko, deplasmanına çıktı. Sarı-lacivertli takım mücadeleden 81-77 mağlup ayrıldı.

Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 2019-2020 sezonunun ilk haftasında İspanya'nın takımına deplasmanda 81-77 mağlup oldu.

Saha ve seyirci avantajıyla karşılaşmaya tempolu başlayan Real Madrid, rakibinin top kayıplarını da iyi değerlendirerek ilk beş dakikayı 14-4 önde geçti. Taylor'ın skorer oyunuyla farkı 15 sayıya kadar (19-4) çıkaran İspanyol temsilcisi, ilk periyodu 30-21 üstün tamamladı.

İkinci periyoda daha iyi başlayan ve yeni transferleri De Colo ve Williams'ın etkili performansıyla oyuna ağırlığını koymaya başlayan sarı-lacivertli ekip, rakibini 5 sayıda tuttuğu altı dakikalık bölümde farkı iki sayıya kadar (35-33) indirdi. Bu çeyrekte 13 sayı üretebilen Real Madrid, soyunma odasına 43-42 önde gitti.

Fenerbahçe Beko, üçüncü periyodun hemen başında Melih Mahmutoğlu'nun basketiyle mücadelede ilk kez öne geçti: 43-44. Rakibinin sayı bulmakta zorlandığı bu bölümde Randolph ve Fernandez ile 11 sayılık seri yakalayan ev sahibi ekip, 25. dakikada durumu 54-44 yaptı. Farkın kapanmasına izin vermeyen Madrid ekibi, son periyoda 64-55 üstün girdi.

Son üç dakikada skoru 73-73'e getiren ve yeniden maça ortak olan Fenerbahçe Beko, kalan bölümde rakibini durdurmakta zorlandı ve salondan 81-77 mağlup ayrıldı.

THY Avrupa Ligi'nde iki takımın 20. kez karşı karşıya geldiği maçta Real Madrid, 12. galibiyetini aldı.

  1. 04.10.2019
  2. Güncelleme: 04.10.2019 00:13
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