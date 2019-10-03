Fenerbahçe Real Madrid'e direnemedi
Turkish Airlines Euroleague ilk hafta maçında Fenerbahçe Beko, Real Madrid deplasmanına çıktı. Sarı-lacivertli takım mücadeleden 81-77 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 2019-2020 sezonunun ilk haftasında İspanya'nın Real Madrid takımına deplasmanda 81-77 mağlup oldu.
Saha ve seyirci avantajıyla karşılaşmaya tempolu başlayan Real Madrid, rakibinin top kayıplarını da iyi değerlendirerek ilk beş dakikayı 14-4 önde geçti. Taylor'ın skorer oyunuyla farkı 15 sayıya kadar (19-4) çıkaran İspanyol temsilcisi, ilk periyodu 30-21 üstün tamamladı.
İkinci periyoda daha iyi başlayan ve yeni transferleri De Colo ve Williams'ın etkili performansıyla oyuna ağırlığını koymaya başlayan sarı-lacivertli ekip, rakibini 5 sayıda tuttuğu altı dakikalık bölümde farkı iki sayıya kadar (35-33) indirdi. Bu çeyrekte 13 sayı üretebilen Real Madrid, soyunma odasına 43-42 önde gitti.
Fenerbahçe Beko, üçüncü periyodun hemen başında Melih Mahmutoğlu'nun basketiyle mücadelede ilk kez öne geçti: 43-44. Rakibinin sayı bulmakta zorlandığı bu bölümde Randolph ve Fernandez ile 11 sayılık seri yakalayan ev sahibi ekip, 25. dakikada durumu 54-44 yaptı. Farkın kapanmasına izin vermeyen Madrid ekibi, son periyoda 64-55 üstün girdi.
Son üç dakikada skoru 73-73'e getiren ve yeniden maça ortak olan Fenerbahçe Beko, kalan bölümde rakibini durdurmakta zorlandı ve salondan 81-77 mağlup ayrıldı.
THY Avrupa Ligi'nde iki takımın 20. kez karşı karşıya geldiği maçta Real Madrid, 12. galibiyetini aldı.
- 04.10.2019
- Güncelleme: 04.10.2019 00:13
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Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
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Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz...
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savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
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Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı
Toplam 1
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borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
Fenerbahçe Real Madrid'e direnemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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