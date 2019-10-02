Fenerbahçe'de Obradovic: Real Madrid maçı güzel bir sınav olacak
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde yarın İspanya'nın Real Madrid ekibi ile deplasmanda oynayacakları maçın, hangi seviyede olduklarını görebilmeleri açısından önemli bir sınav niteliği taşıyacağını söyledi.
Zeljko Obradovic ile sarı-lacivertli takımın İtalyan oyuncusu Gigi Datome, Real Madrid karşılaşmasıyla ilgili kulübün internet sitesine açıklamada bulundu.
Avrupa Ligi'nde sezonun ilk maçına çıkacaklarını hatırlatan Obradovic, "Sezonun uzun bir maraton olduğunu biliyoruz. Elbette bu ligdeki en iyi takımlardan birinin karşısına çıkacağımızın farkındayız. Halen bazı oyuncularımızdan yoksun olsak da bizim için sezonun bu noktasında, hangi seviyede olduğumuzu görebilmek için güzel bir sınav olacak. Yine de takım olarak pozitif bir reaksiyon göstermeli ve olabilecek en iyi oyunu ortaya koymaya çalışmalıyız."
İtalyan oyuncu Gigi Datome ise Avrupa Ligi'nde yeni sezona başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Elbette ilk haftada, sert bir atmosferde çok zorlu bir rakibimiz olacak. Bu yarışa mümkün olan en iyi şekilde başlamak istiyoruz. Rakibimizin gücünü biliyoruz ancak Fenerbahçe Beko olarak en iyi basketbolumuzu oynamayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda, takım olarak bir araya gelişimizin ve bir süredir birlikte idman yapabilmemizin avantajlarını parkeye yansıtmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
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Toplam 1
Yorum
Sabo Ağır cezaya hazırlıklı olun bakın göreceksiniz ilk maçta işler kötü giderse sahaya yabancı maddeler atılacaktır inşallah yanılırım
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Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla ilgili Tahkim Kurulu'na gidiyor
Toplam 1
Yorum
KASA iyi futbolcu mu?
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Uğurcan çok yetenekli
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sakın karakterinden, doğruluğundan, temizliğinden ödün verme, hep böyle devam et. Türk halkı seni daha çok sevecektir.
Fenerbahçe'de Obradovic: Real Madrid maçı güzel bir sınav olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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