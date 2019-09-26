MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 79-74 Fenerbahçe Beko - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
26 Eylül 2019, Perşembe
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MAÇ SONUCU | 79-74 Beko

MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 79-74 Fenerbahçe Beko

35. Erkekler 'nda Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu , son şampiyonu Beko ile karşı karşıya geldi. 19.00'da başlayan mücadeleyi Anadolu Efes kazanarak kupanın sahibi oldu.

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan ile 'nı kazanan Beko, 35. Erkekler 'nda karşılaştı. Müsabaka 'teki Şahinbey Spor Salonu'nda oynandı. Karşılaşmayı hakem , Mehmet Karabilecen ve Kerem Baki hakem üçlüsü yönetti.

Mücadeleyi 79-74'lük skorla Anadolu Efes kazanarak kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12. kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda bulunuyor. Adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştiren lacivert-beyazlılar, 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında "" ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mutlu sona ulaştı. 2014-2015 sezonunda 'yı yenerek kupayı kaldıran Anadolu Efes, geride kalan sezonda da Fenerbahçe Beko'ya üstünlük sağlayarak 11. kupasını kazanmıştı. Bu galibiyetle beraber kupayı 12. kez müzesine götürdü.

MAÇ SONUCU: ANADOLU EFES 79-74 FENERBAHÇE BEKO

1.ÇEYREK SONUCU A.EFES 19-20 F.BAHÇE BEKO

2 .ÇEYREK SONUCU A.EFES 39-37 F.BAHÇE BEKO

3.ÇEYREK SONUCU A.EFES 64-52 F.BAHÇE BEKO

4. ÇEYREK SONUCU A.EFES 79-74 F.BAHÇE BEKO

FENERBAHÇE'NİN 7 KUPASI VAR

Fenerbahçe, 7 kezle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci takım. Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda 'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşıdı. Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda TOFAŞ'a 75-72, 1993-1994 sezonunda da Efes Pilsen'e 85-74 üstünlük sağlarken, ardından 12 sezon bu başarıyı tekrarlayamadı.

Fenerbahçe, 2006-2007 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes Pilsen'i 79-77 yenerek 4. kez adını zirveye yazdırdı ve bu kulvardaki uzun süreli sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ı 64-62, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i 77-69 ve 2016-2017 sezonunda ise Banvit'i 75-64 yenerek toplam 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

ÜLKERSPOR ÜST ÜSTE 5 KEZ KAZANDI

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez kazanan Ülkerspor, üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekti. Kupanın 34 yıllık tarihinde ayrıca Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve ikişer, , Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.

  1. 26.09.2019
  2. Güncelleme: 26.09.2019 20:58
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