Fenerbahçe Beko Stimac transferinin detaylarını açıkladı
Fenerbahçe Beko, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Sırp basketbolcu Vladimir Stimac'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli takım 32 yaşındaki basketbolcu ile 3 aylık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Sırp basketbolcu Vladimir Stimac'la 3 aylık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi Fenerbahçe Beko'nun hazırlık kampında yer alan 32 yaşındaki oyuncunun kadroya dahil edildiği belirtilerek, "Ekibimiz, bir süredir takımımızla idmanlara çıkan ve hazırlık müsabakalarında da formamızı giyen Vladimir Stimac ile üç aylık sözleşme imzaladı. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Vladimir Stimac'a hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.
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