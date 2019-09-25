Fenerbahçe Beko Stimac transferinin detaylarını açıkladı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
25 Eylül 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko Stimac transferinin detaylarını açıkladı

Beko Stimac transferinin detaylarını açıkladı

Fenerbahçe Beko Stimac transferinin detaylarını açıkladı

Beko, çalışmaları kapsamında Sırp basketbolcu 'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli takım 32 yaşındaki basketbolcu ile 3 aylık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Kulübü, Sırp basketbolcu 'la 3 aylık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, öncesi Fenerbahçe Beko'nun hazırlık kampında yer alan 32 yaşındaki oyuncunun kadroya dahil edildiği belirtilerek, "Ekibimiz, bir süredir takımımızla idmanlara çıkan ve hazırlık müsabakalarında da formamızı giyen Vladimir Stimac ile üç aylık sözleşme imzaladı. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Vladimir Stimac'a hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.


  1. 25.09.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Beko Stimac transferinin detaylarını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN