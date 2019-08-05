Vesely Dünya Kupası'nda yer alamayacak
Fenerbahçe Beko'nun Çek basketbolcusu Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle 2019 FIBA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek. Çekya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki pivot Vesely'nin 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda sakatlığı sebebiyle yer alamayacağı belirtildi.
Fenerbahçe Beko'nun Çek basketbolcusu Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle 2019 FIBA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek. Çekya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki pivot Vesely'nin 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda sakatlığı sebebiyle yer alamayacağı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vesely, "Gelecek sezonun tamamında forma giyebilmek için dizimdeki sakatlığın geçmesini beklemeliyim. Bu yüzden Dünya Kupası'nda oynayamayacağım. Elemelerde büyük bir başarı elde ettikten sonra bu turnuvayı sabırsızlıkla bekliyordum ama maalesef sağlık sorunlarım milli takımda yer almama engel oldu." ifadelerini kullandı.
Çekya Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Türkiye, ABD ve Japonya'nın bulunduğu E Grubu'nda mücadele edecek.
- 05.08.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Vesely Dünya Kupası'nda yer alamayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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