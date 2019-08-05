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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Vesely 'nda yer alamayacak

Vesely Dünya Kupası'nda yer alamayacak

Beko'nun Çek basketbolcusu , sakatlığı nedeniyle 2019 FIBA 'nda forma giyemeyecek. yapılan açıklamada, 29 yaşındaki pivot Vesely'nin 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde 'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda sakatlığı sebebiyle yer alamayacağı belirtildi.

Beko'nun Çek basketbolcusu , sakatlığı nedeniyle 2019 FIBA 'nda forma giyemeyecek. yapılan açıklamada, 29 yaşındaki pivot Vesely'nin 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde 'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda sakatlığı sebebiyle yer alamayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vesely, "Gelecek sezonun tamamında forma giyebilmek için dizimdeki sakatlığın geçmesini beklemeliyim. Bu yüzden Dünya Kupası'nda oynayamayacağım. Elemelerde büyük bir başarı elde ettikten sonra bu turnuvayı sabırsızlıkla bekliyordum ama maalesef sağlık sorunlarım yer almama engel oldu." ifadelerini kullandı.

Çekya Milli Takımı, Dünya Kupası'nda , ABD ve 'nın bulunduğu E Grubu'nda mücadele edecek.

  1. 05.08.2019
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