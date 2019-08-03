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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Milliler finale çıktı!

Milliler finale çıktı!

'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda , yarı finalde 'yı 72-64 yenerek finale yükseldi. Milliler, yarın TSİ 21.15'te başlayacak final maçında Yunanistan-İspanya müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada milli takım, yarı final müsabakasında ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 15-14 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına da 38-29 üstün gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan ve üçüncü çeyrekte ay-yıldızlı ekibe 10 sayılık üstünlük kuran Slovenya, final periyoduna 50-49 önde girdi.

Son periyotta oyun üstünlüğünü tekrar eline alan , mücadeleyi 72-64 kazarak adını finale yazdırdı.

Milliler, yarın TSİ 21.15'te başlayacak final maçında -İspanya müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

Türkiye, 2 kez şampiyonluğa ulaştığı turnuvada 6. kez final maçına çıkacak.

  1. 03.08.2019
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