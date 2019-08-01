Basketbol Süper Lig'i fikstürü çekildi
Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi. Fikstür çekimine, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.
Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi. Fikstür çekimine, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı. Süper Lig'de yeni sezon 27 Eylül'de başlayacak. Normal sezon 1-4 Mayıs 2020 tarihlerinde oynanacak maçlarla tamamlanacak. İlk hafta programı şöyle:
Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş
Türk Telekom-Galatasaray
Gaziantep Basketbol-Afyon Bld.
İstanbul BŞB-Fenerbahçe Bursaspor-TOFAŞ
Arel Üni. B.Çekmece-Darüşşafaka
Teksüt Bandırma-Pınar Karşıyaka
Anadolu Efes-Ormanspor
GENÇLERİMİZ ÇEYREK FİNALDE
Yunanistan'daki? Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda İtalya'yı 67-55 yenerek çeyrek finale yükseldi. Gençlerimiz, çeyrek finalde Fransa-Hırvatistan maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
- 1.8.2019
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
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