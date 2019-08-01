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01 Ağustos 2019, Perşembe
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Basketbol 'i fikstürü çekildi

Basketbol Süper Lig'i fikstürü çekildi

Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi. Fikstür çekimine, , , ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.

Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi. Fikstür çekimine, , , ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı. 'de yeni sezon 27 Eylül'de başlayacak. Normal sezon 1-4 Mayıs 2020 tarihlerinde oynanacak maçlarla tamamlanacak. İlk hafta programı şöyle:

Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş
Türk Telekom-Galatasaray
Basketbol-Afyon Bld.
BŞB-Fenerbahçe Bursaspor-TOFAŞ
Arel Üni. B.Çekmece-Darüşşafaka
Teksüt Bandırma-Pınar Karşıyaka
Anadolu Efes-Ormanspor

GENÇLERİMİZ ÇEYREK FİNALDE

Yunanistan'daki? Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda İtalya'yı 67-55 yenerek çeyrek finale yükseldi. Gençlerimiz, çeyrek finalde Fransa-Hırvatistan maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

  1. 1.8.2019
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