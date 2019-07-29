Obradovic: "Benim için kapandı defter" Fenerbahçe son dakika haberleri
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, geride bıraktığımız sezon, gelecek sezon, transferler ve sarı lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı. Obra, Fenerbahçe'de mutlu olduğunun altını çizerken NBA defterinin kendisi için kapandığını söyledi.
Zeljko Obradovic, sezona, transferlere ve geleceğine dair flaş açıklamalar yaptı. Obradovic'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"Mükemmel bir sezon geçirdik. Olağanüstü bir basketbol oynadık. Fakat, çok fazla sakatlık yaşadık. Öncelikle, Vesely ve Lauvergne'yi kaybettik. Kalinic ve Datome de hemen sonrasında sakatlandı. Kısa beş ile oynamaya çalıştık. Çünkü, oyuncularım çalışmaya ve en iyi şekilde oynamaya çalıştı. Sezon bittiğinde bu nedenle oyuncularımı tebrik ettim. EuroLeague'i de istediğimiz gibi bitiremedik. Ancak, olan oldu. Türkiye Ligi'nde de sakatlıklar bizi etkiledi. 48 saat arayla maçlara çıktık. Efes'e karşı 7 maçta da oyuncularım karakterlerini sahaya koydular. Sezonumuz sakatlıklara kadar iyiydi. Bu sezon yaşadığımız o zorlu dönemden gerekli dersleri çıkardık."
"BOGDANOVIC'E 'ALL-STAR'DAN BİLET AYARLA' DEDİM"
"Marko Guduric için, tıpkı Bogdan Bogdanovic'e dilediğim gibi en iysini diliyorum. Bogdanovic, şimdiden All-Star hafta sonunda yer aldı. Ancak, Bogdanovic'e, "Bir an önce All-Star maçında yer al ve bana iyi yerden bir bilet ayarla." dedim. Bunu gerçekten çok istiyorum. Önündeki hedefler için mücadele ediyor. Tanrı, Marko'ya da yardımcı olsun. NBA'in onlar için fazla olduğunu söyleyenler var ama değil. Onlar oldukları yeri hak ediyorlar. Çünkü, çok tutkulu oyuncular."
"FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLUYUM"
"Benim için NBA hikayesi bitmiştir. Fenerbahçe'de çok mutluyum ve yaptığım işten keyif alıyorum. Çok özel bir kulüpteyim. Kulübü fenomence yöneten insanlarla birlikte çalışıyorum. İş arkadaşlarım, oyuncularım harika. Taraftarlarla sıradışı bir ilişkim var. 1 yıl daha kontratım var ve tüm düşüncelerim Fenerbahçe'yle ilgili. Aklımda başka hiçbir şey yok. NBA'de oyuncularım var ve onları destekliyorum. Ayrıca, Igor Kokoskov NBA'de yer alıyor ve onunla gurur duyuyorum."
- 29.07.2019
- Güncelleme: 29.07.2019 15:35
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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