Obradovic: "Benim için kapandı defter" Fenerbahçe son dakika haberleri

Zeljko Obradovic, sezona, transferlere ve geleceğine dair flaş açıklamalar yaptı. Obradovic'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Mükemmel bir sezon geçirdik. Olağanüstü bir basketbol oynadık. Fakat, çok fazla sakatlık yaşadık. Öncelikle, Vesely ve Lauvergne'yi kaybettik. Kalinic ve Datome de hemen sonrasında sakatlandı. Kısa beş ile oynamaya çalıştık. Çünkü, oyuncularım çalışmaya ve en iyi şekilde oynamaya çalıştı. Sezon bittiğinde bu nedenle oyuncularımı tebrik ettim. EuroLeague'i de istediğimiz gibi bitiremedik. Ancak, olan oldu. Türkiye Ligi'nde de sakatlıklar bizi etkiledi. 48 saat arayla maçlara çıktık. Efes'e karşı 7 maçta da oyuncularım karakterlerini sahaya koydular. Sezonumuz sakatlıklara kadar iyiydi. Bu sezon yaşadığımız o zorlu dönemden gerekli dersleri çıkardık."

"BOGDANOVIC'E 'ALL-STAR'DAN BİLET AYARLA' DEDİM"

"Marko Guduric için, tıpkı Bogdan Bogdanovic'e dilediğim gibi en iysini diliyorum. Bogdanovic, şimdiden All-Star hafta sonunda yer aldı. Ancak, Bogdanovic'e, "Bir an önce All-Star maçında yer al ve bana iyi yerden bir bilet ayarla." dedim. Bunu gerçekten çok istiyorum. Önündeki hedefler için mücadele ediyor. Tanrı, Marko'ya da yardımcı olsun. NBA'in onlar için fazla olduğunu söyleyenler var ama değil. Onlar oldukları yeri hak ediyorlar. Çünkü, çok tutkulu oyuncular."

"FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLUYUM"

"Benim için NBA hikayesi bitmiştir. Fenerbahçe'de çok mutluyum ve yaptığım işten keyif alıyorum. Çok özel bir kulüpteyim. Kulübü fenomence yöneten insanlarla birlikte çalışıyorum. İş arkadaşlarım, oyuncularım harika. Taraftarlarla sıradışı bir ilişkim var. 1 yıl daha kontratım var ve tüm düşüncelerim Fenerbahçe'yle ilgili. Aklımda başka hiçbir şey yok. NBA'de oyuncularım var ve onları destekliyorum. Ayrıca, Igor Kokoskov NBA'de yer alıyor ve onunla gurur duyuyorum."