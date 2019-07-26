Beşiktaş'ta Ömer imzaladı

Kartal, potada da takviyeleri sürdürüyor. Beşiktaş Sompo Sigorta, oyun kurucu Ömer Utku Al ile yeni sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Ömer Utku ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilip başarılar dilendi.