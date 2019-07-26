Beşiktaş'ta Ömer imzaladı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Beşiktaş'ta Ömer imzaladı

'ta Ömer imzaladı

Beşiktaş'ta Ömer imzaladı

, potada da takviyeleri sürdürüyor. Sompo , oyun kurucu Al ile yeni sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Ömer Utku ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilip başarılar dilendi.

, potada da takviyeleri sürdürüyor. Sompo , oyun kurucu Al ile yeni sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Ömer Utku ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilip başarılar dilendi.

  1. 26.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta Ömer imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN