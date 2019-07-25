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25 Temmuz 2019, Perşembe
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‘İyi ki doğdun Westermann’

‘İyi ki doğdun Westermann’

'nın yeni transferi için dün mesajı yayımlandı. Sarı-lacivertli kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Fransız basketbolcunun 27. kutlandı. Fenerbahçe, Westermann ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın yeni transferi için dün mesajı yayımlandı. Sarı-lacivertli kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Fransız basketbolcunun 27. kutlandı. Fenerbahçe, Westermann ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

  1. 25.7.2019
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