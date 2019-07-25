‘İyi ki doğdun Westermann’

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın yeni transferi Leo Westermann için dün doğum günü mesajı yayımlandı. Sarı-lacivertli kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Fransız basketbolcunun 27. yaş günü kutlandı. Fenerbahçe, Westermann ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.