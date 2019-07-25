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25 Temmuz 2019, Perşembe
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Aktüel haberler (24.07.19)

Aktüel haberler (24.07.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...


A.EFES'TE MUTLU SON
Son şampiyon 'in geçtiğimiz sezonki başarısında kilit rol oynayan Shane Larkin, imzayı atıyor. Lacivert-beyazlıların genel menajeri Alper Yılmaz, yıldız basketbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatacağını belirtip, "Seneye yine NBA opsiyonlu oynayacak. Kullanmazsa Anadolu Efes'te kalacak. Biz onu mümkün olduğunca tutmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

KYLE WİLTJER TELEKOM'DA
Tahincioğlu takımlarından Türk Telekom, bombayı patlattı. Başkent ekibi, NBA'de Houston ve Toronto formaları giyen Wiltjer'la anlaştı. 2.08'lik basketbolcu, Avrupa'nın en iyi 4 numaralı arasında gösteriliyor.

D'S DAMAT'TAN YENİ SPONSORLUK
Orka Holding'in global markası D'S Damat, Güney Afrika'nın kadın ve erkek milli futbol takımlarına giyim sponsoru oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, amaçlarının yalnızca marka bilinirliğini artırmak olmadığını belirtip, "Güney Afrika'da istihdam imkanı yaratılmasına da katkıda bulunmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

HAKEMLERİMİZ AVRUPA'DA!
UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemlerine Avrupa Ligi maçlarında görev verdi. Bugün oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle: Ali Palabıyık (Tallinn-Frankfurt), Halis Özkahya (Luzern- Klaksvk), (Shakhtyor Soligorsk-Esbjerg), (Norrköping- Liepja).

DEVLER ÇALIŞIYOR
'de gerçekleştirilecek olan hazırlıklarını sürdüren A hız kesmiyor. Slovenya kampında 3. günü geride bırakan 12 Dev Adam, başantrenörü Ufuk Sarıcı yönetiminde çift idmanla çalışmalara devam ediyor.

SULTANLAR GERİ SAYIMDA
Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu. Çin'deki organizasyondaki ilk maçında 2 Ağustos'ta Almanya ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları, 3 Ağustos'ta Çekya, 4 Ağustos'ta da Çin ile kozlarını paylaşacak.

  1. 25.7.2019
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