Aktüel haberler (24.07.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...
A.EFES'TE MUTLU SON
Son şampiyon Anadolu Efes'in geçtiğimiz sezonki başarısında kilit rol oynayan Shane Larkin, imzayı atıyor. Lacivert-beyazlıların genel menajeri Alper Yılmaz, yıldız basketbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatacağını belirtip, "Seneye yine NBA opsiyonlu oynayacak. Kullanmazsa Anadolu Efes'te kalacak. Biz onu mümkün olduğunca tutmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
KYLE WİLTJER TELEKOM'DA
Tahincioğlu Basketbol Ligi takımlarından Türk Telekom, bombayı patlattı. Başkent ekibi, NBA'de Houston ve Toronto formaları giyen Wiltjer'la anlaştı. 2.08'lik basketbolcu, Avrupa'nın en iyi 4 numaralı arasında gösteriliyor.
D'S DAMAT'TAN YENİ SPONSORLUK
Orka Holding'in global markası D'S Damat, Güney Afrika'nın kadın ve erkek milli futbol takımlarına giyim sponsoru oldu. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, amaçlarının yalnızca marka bilinirliğini artırmak olmadığını belirtip, "Güney Afrika'da istihdam imkanı yaratılmasına da katkıda bulunmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.
HAKEMLERİMİZ AVRUPA'DA!
UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemlerine Avrupa Ligi maçlarında görev verdi. Bugün oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle: Ali Palabıyık (Tallinn-Frankfurt), Halis Özkahya (Luzern- Klaksvk), Mete Kalkavan (Shakhtyor Soligorsk-Esbjerg), Hüseyin Göçek (Norrköping- Liepja).
DEVLER ÇALIŞIYOR
Çin'de gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım hız kesmiyor. Slovenya kampında 3. günü geride bırakan 12 Dev Adam, başantrenörü Ufuk Sarıcı yönetiminde çift idmanla çalışmalara devam ediyor.
SULTANLAR GERİ SAYIMDA
Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu. Çin'deki organizasyondaki ilk maçında 2 Ağustos'ta Almanya ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları, 3 Ağustos'ta Çekya, 4 Ağustos'ta da Çin ile kozlarını paylaşacak.
- 25.7.2019
-
Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
-
Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
-
2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
Aktüel haberler (24.07.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.