Kraliçelere dişli rakipler
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. B Grubu'nda yer alan sarı-lacivertliler, Lyon Asvel, Sopron, Famila Schio, Sapar Girona ve Dinamo Kursk ile eşleşti.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. B Grubu'nda yer alan sarı-lacivertliler, Lyon Asvel, Sopron, Famila Schio, Sapar Girona ve Dinamo Kursk ile eşleşti. Kupadaki diğer temsilcimiz Çukurova da; Braine, USK Prag, Bourges, Orenburg, Riga ve Ekaterinburg ile A Grubu'nda yer alıyor.
- 24.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Kraliçelere dişli rakipler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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