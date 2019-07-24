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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Kraliçelere dişli rakipler

Kraliçelere dişli rakipler

FIBA 'nde mücadele eden 'nin rakipleri belli oldu. B Grubu'nda yer alan sarı-lacivertliler, , Sopron, , ve ile eşleşti.

FIBA 'nde mücadele eden 'nin rakipleri belli oldu. B Grubu'nda yer alan sarı-lacivertliler, , Sopron, , ve ile eşleşti. Kupadaki diğer temsilcimiz Çukurova da; Braine, USK Prag, Bourges, Orenburg, Riga ve Ekaterinburg ile A Grubu'nda yer alıyor.

  1. 24.7.2019
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