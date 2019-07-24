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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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İki favori var: ve Fenerbahçe

İki favori var: Barcelona ve Fenerbahçe

dello Sport, 'nde öncesi takımların yaptığı transferleri değerlendirdi. De Colo, Westermann ve ile kadrosunu güçlendiren ile flaş transferler yapan 'nın kupanın favorisi gösterildiği yazıda, iki takımın sezona damga vuracağı belirtildi.

dello Sport, 'nde öncesi takımların yaptığı transferleri değerlendirdi. De Colo, Westermann ve ile kadrosunu güçlendiren ile flaş transferler yapan 'nın kupanın favorisi gösterildiği yazıda, iki takımın sezona damga vuracağı belirtildi.

  1. 24.7.2019
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