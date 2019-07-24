İki favori var: Barcelona ve Fenerbahçe
La Gazzetta dello Sport, THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon öncesi takımların yaptığı transferleri değerlendirdi. De Colo, Westermann ve Derrick Williams ile kadrosunu güçlendiren Fenerahçe Beko ile flaş transferler yapan Barcelona'nın kupanın favorisi gösterildiği yazıda, iki takımın sezona damga vuracağı belirtildi.
La Gazzetta dello Sport, THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon öncesi takımların yaptığı transferleri değerlendirdi. De Colo, Westermann ve Derrick Williams ile kadrosunu güçlendiren Fenerahçe Beko ile flaş transferler yapan Barcelona'nın kupanın favorisi gösterildiği yazıda, iki takımın sezona damga vuracağı belirtildi.
- 24.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
İki favori var: Barcelona ve Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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