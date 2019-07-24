Aktüel haberler (23.07.19)

KURALAR ÇEKİLDİ

Kadınlar? Eurocup'ta Beşiktaş; Vidnoje, Moskova, Prishtina, O.Gençlik; Umea, Polkowice, Kayseri- Noginsk galibi, Hatay BŞB; Enisey, Minsk, Ruzomberok, Galatasaray; Bydgoszcz, L.Basket, Sepsi'yle eşleşti.



ORMAN'A İNGİLİZ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Ormanspor, Polonya'da Polkowice'den 1.80 boyundaki, 31 yaşındaki İngiliz oyuncu Warner'i transfer etti.



GUDELJ SEVİLLA'DA

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer gündemindeki, Çin'de G.Evergrande'de oynayan 27 yaşındaki Sırp orta saha Nemanja Gudelj, Sevilla'ya 4 yıllık imza attı.



BAKÜ'DEN ALTIN GELDİ

Bakü'deki Olimpik Yaz Festivali'nde Beril Böcekler, 400 m serbestte 4:09.71'le rekorla altın kazandı. 200 m kelebekte de Merve Tuncel gümüş aldı.



BARCELONA'YA CHELSEA DARBESİ

Japonya'daki ?Rakuten Kupası'nda Barcelona ile Chelsea'nin maçında kazanan taraf İngilizler oldu. Chelsea'ye galibiyeti 34'te Abraham ve 81'de Barkley getirdi. Barcelona'nın golünü 90+1'de Rakitic attı. Barça'da yeni transferlerden Griezmann ile De Jong 45 dakika oynadı.



BASKETBOLDA RAKİPLER BELLİ

Almanya'nın Münih kentindeki kura çekimi ile 2021 Kadınlar ve Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakiplerimiz belli oldu. 12 Dev Adam, Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile D Grubu'nda, Periler ise Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile E Grubu'nda mücadele edecek.