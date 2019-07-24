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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Aktüel haberler (23.07.19)

Aktüel haberler (23.07.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...

KURALAR ÇEKİLDİ
Kadınlar? Eurocup'ta Beşiktaş; Vidnoje, Moskova, Prishtina, O.Gençlik; Umea, Polkowice, - Noginsk galibi, Hatay BŞB; Enisey, Minsk, Ruzomberok, ; Bydgoszcz, L.Basket, Sepsi'yle eşleşti.

ORMAN'A İNGİLİZ
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Ormanspor, Polonya'da Polkowice'den 1.80 boyundaki, 31 yaşındaki İngiliz oyuncu Warner'i etti.

GUDELJ SEVİLLA'DA
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer gündemindeki, 'de G.Evergrande'de oynayan 27 yaşındaki Sırp orta saha Nemanja Gudelj, Sevilla'ya 4 yıllık imza attı.

BAKÜ'DEN ALTIN GELDİ
Bakü'deki Olimpik Yaz Festivali'nde Beril Böcekler, 400 m serbestte 4:09.71'le rekorla altın kazandı. 200 m kelebekte de Merve Tuncel gümüş aldı.

BARCELONA'YA CHELSEA DARBESİ
'daki ?Rakuten Kupası'nda ile 'nin maçında kazanan taraf İngilizler oldu. Chelsea'ye galibiyeti 34'te Abraham ve 81'de Barkley getirdi. Barcelona'nın golünü 90+1'de Rakitic attı. Barça'da yeni transferlerden Griezmann ile De Jong 45 dakika oynadı.

BASKETBOLDA RAKİPLER BELLİ
Almanya'nın Münih kentindeki kura çekimi ile 2021 Kadınlar ve Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakiplerimiz belli oldu. 12 Dev Adam, Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile D Grubu'nda, Periler ise Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile E Grubu'nda mücadele edecek.

  1. 24.7.2019
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