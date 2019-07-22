Eurobasket 2021 Elemelerinde Türkiye'nin grubu belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu. 12 Dev Adam, EuroBasket 2021 Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadele edecek. 12 dev adamın grubunda Hırvatistan, Hollanda ve İsveç yer alıyor.
12 Dev Adam, EuroBasket 2021 Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadele edecek.
İŞTE GRUPTA YER ALAN RAKİPLER:
Hırvatistan
POTANIN PERİLERİ'NİN DE RAKİPLERİ BELLİ OLDU
2021 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, E Grubu'nda Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile mücadele edecek.
- 22.07.2019
- Güncelleme: 22.07.2019 14:33
-
Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
-
Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
-
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Eurobasket 2021 Elemelerinde Türkiye'nin grubu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.