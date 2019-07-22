Eurobasket 2021 Elemelerinde Türkiye'nin grubu belli oldu

12 Dev Adam, EuroBasket 2021 Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadele edecek.

İŞTE GRUPTA YER ALAN RAKİPLER:

Hırvatistan

Hollanda

İsveç

POTANIN PERİLERİ'NİN DE RAKİPLERİ BELLİ OLDU

2021 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, E Grubu'nda Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile mücadele edecek.