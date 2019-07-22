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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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'nin grubu belli oldu

Eurobasket 2021 Elemelerinde Türkiye'nin grubu belli oldu

A Milli Erkek Takımı'nın rakipleri belli oldu. 12 Dev Adam, 2021 Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadele edecek. 12 dev adamın grubunda Hırvatistan, ve yer alıyor.

12 Dev Adam, 2021 Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadele edecek.

İŞTE GRUPTA YER ALAN RAKİPLER:

Hırvatistan

POTANIN PERİLERİ'NİN DE RAKİPLERİ BELLİ OLDU

2021 FIBA Avrupa Kadınlar Şampiyonası Elemeleri'nde , E Grubu'nda Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile mücadele edecek.

  1. 22.07.2019
  2. Güncelleme: 22.07.2019 14:33
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