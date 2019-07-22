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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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De ’da

De Colo İstanbul’da

Beko'nun 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladığı basketbolcu Nando De , 'a geldi. 'nın 'dan alınan 1.96 metre boyundaki Fransız yıldız, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe'de oynayacak.

Beko'nun 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladığı basketbolcu Nando De , 'a geldi. 'nın 'dan alınan 1.96 metre boyundaki Fransız yıldız, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe'de oynayacak. İstanbul'a gelen De Colo'yu takım menajeri Cenk Renda karşıladı.

  1. 22.7.2019
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