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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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A Slovenya yolcusu

A Milli Erkek Basketbol Takımı Slovenya yolcusu

'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2019 'nda mücadele edecek A , hazırlıklarını tamamladı.

2019 'na katılacak milliler, 'daki hazırlıkları tamamladı

Türkiye Basketbol Federasyonu internet sitesinde yer alan bilgiye göre milliler, İstanbul'daki son antrenmanını yaptı.

Milliler, yarın akşam saatlerinde kamp çalışmaları için Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya gidecek. Ay-yıldızlılar, 30 Temmuz Salı gününe kadar burada kondisyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirecek.

  1. 21.07.2019
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