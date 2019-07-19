Basketbolun yıldız ismi James Harden'dan futbol hamlesi!  - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Basketbolun yıldız ismi James Harden'dan futbol hamlesi!

Basketbolun yıldız ismi 'dan hamlesi!

Basketbolun yıldız ismi James Harden'dan futbol hamlesi!

NBA'de forması giyen yıldız basketbolcu , MLS ekiplerinden Houston Dynamo ve ABD Ulusal Kadınlar Ligi takımlarından Houston Dash'in azınlık sahibi olarak ortağı oldu.

NBA Batı Konferansı ekiplerinden 'ın yıldız basketbolcusu , şehrin erkek ve kadın takımlarının ortağı oldu.

James Harden, MLS takımlarından Houston Dynamo ve NWSL (Ulusal Kadınlar Futbol Ligi) takımlarından Houston Dash'ten hisse satın aldı.

Harden, ilgili satın alma kapsamında düzenlediği basın toplantısında; "Houston Dynamo ve Houston Dash'ın sahiplik grubuna katılma fırsatı bulduğum için çok heyecanlıyım. Muazzam bir geçmişe sahip ve harika bir geleceğe sahip olacak bir kulübün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Houston şehrinin kendisinin evi olduğunu ve bu şehirde yatırım yapmayı ticari yatırımlarını genişletmenin bir yolu olarak gördüğünü söyleyen Harden şöyle devam etti; "Genel olarak futbol ve özellikle de MLS, bu ülkede yükselişte. Birkaç yıldır oyunun hayranıyım ve Houston'ın büyük bir futbol hayran kitlesi olduğunu biliyorum. Bu yüzden bu fırsat ortaya çıktığında benim için verilmesi kolay bir karar oldu."

NBA yıldızları LeBron James, Steve Nash, Amar'e Stoudemire, Kobe Bryant, Magic Johnson'ın, futbol yatırımları bulunuyor.

James Harden ayrıca spor içeceği markası BodyArmor ve sporcular için vücut-cilt sağlığı firması Art of Sport (A.O.S.) yatırımlarına sahip durumda.

  1. 19.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Basketbolun yıldız ismi James Harden'dan futbol hamlesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN