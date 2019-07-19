Basketbolun yıldız ismi James Harden'dan futbol hamlesi!
NBA'de Houston Rockets forması giyen yıldız basketbolcu James Harden, MLS ekiplerinden Houston Dynamo ve ABD Ulusal Kadınlar Futbol Ligi takımlarından Houston Dash'in azınlık sahibi olarak ortağı oldu.
NBA Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets'ın yıldız basketbolcusu James Harden, şehrin erkek ve kadın futbol takımlarının ortağı oldu.
James Harden, MLS takımlarından Houston Dynamo ve NWSL (Ulusal Kadınlar Futbol Ligi) takımlarından Houston Dash'ten hisse satın aldı.
Harden, ilgili satın alma kapsamında düzenlediği basın toplantısında; "Houston Dynamo ve Houston Dash'ın sahiplik grubuna katılma fırsatı bulduğum için çok heyecanlıyım. Muazzam bir geçmişe sahip ve harika bir geleceğe sahip olacak bir kulübün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Houston şehrinin kendisinin evi olduğunu ve bu şehirde yatırım yapmayı ticari yatırımlarını genişletmenin bir yolu olarak gördüğünü söyleyen Harden şöyle devam etti; "Genel olarak futbol ve özellikle de MLS, bu ülkede yükselişte. Birkaç yıldır oyunun hayranıyım ve Houston'ın büyük bir futbol hayran kitlesi olduğunu biliyorum. Bu yüzden bu fırsat ortaya çıktığında benim için verilmesi kolay bir karar oldu."
NBA yıldızları LeBron James, Steve Nash, Amar'e Stoudemire, Kobe Bryant, Magic Johnson'ın, futbol yatırımları bulunuyor.
James Harden ayrıca spor içeceği markası BodyArmor ve sporcular için vücut-cilt sağlığı firması Art of Sport (A.O.S.) yatırımlarına sahip durumda.
- 19.07.2019
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filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
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mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
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