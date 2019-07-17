Pınar Karşıyaka Metecan Birsen'le 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
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'le 1 yıllık sözleşme imzaladı

Pınar Karşıyaka Metecan Birsen'le 1 yıllık sözleşme imzaladı

Ligi ekiplerinden , James 'i 1 yıllığına renklerine bağladı. Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamaya göre geçen sezon 'te forma giyen 24 yaşındaki oyuncu kadroya dahil edildi.

2018-2019 sezonunda kadrosuna katılan Metecan, geçen sezon Ligi'nde 35 maçta forma giydi.

Avrupa Ligi'nde de 9 maçta görev alan Metecan, 2018-2019 sezonunu ve şampiyonluklarıyla tamamladı.

  1. 17.07.2019
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