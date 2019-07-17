Olympiakos Vassilis Spanoulis ile 1 yıl daha
Yunan takımlarından Olympiakos, yıldız oyuncusu Vassilis Spanoulis'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Spanoulis ayrıca Euroleague tarihinde en çok asist yapan (1414) basketbolcu olarak yer alıyor.
- 17.07.2019
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Ne ses var ne de görüntü! Volkan Demirel... Son dakika Fenerbahçe haberleri
Toplam 3
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Yasin bey Vakit çoktan geldi geçiyor gitmelidir 3 yıl önceden.
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Ne ses var ne de görüntü! Volkan Demirel... Son dakika Fenerbahçe haberleri
Toplam 3
Yorum
Tuhaf bir durum İlk defa bir futbolcunun nokta koyamadigina şahit olduk..emeklilik de gereken bir şey.
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Ne ses var ne de görüntü! Volkan Demirel... Son dakika Fenerbahçe haberleri
Toplam 3
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Trftr hakli Bu şekilde takımda kalması öncelikle kendi kariyerini dibe çekti. Fenerbahçe'ye de fayda getirmez. Yollar çoktan ayrilmaliydi.
Olympiakos Vassilis Spanoulis ile 1 yıl daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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