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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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ile 1 yıl daha

Olympiakos Vassilis Spanoulis ile 1 yıl daha

takımlarından , yıldız oyuncusu 'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

ekibi , deneyimli basketbolcu ile sözleşme uzattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spanoulis'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu. 36 yaşındaki basketbolcu böylece 10 yıl üst üste Olympiakos forması giymiş olacak. Kariyerinde 3 şampiyonluğu bulunan Yunan basketbolcu, geçtiğimiz sezon da 10.2 sayı, 5.1 asist ve 1.8 ribaund ortalamalarıyla mücadele etmişti.
Spanoulis ayrıca Euroleague tarihinde en çok asist yapan (1414) basketbolcu olarak yer alıyor.
  1. 17.07.2019
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