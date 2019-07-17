Euroleague 2020 Final Four organizasyonu Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak
2019-2020 THY Euroleague Final Four Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek. Bu yıl İspanya'da yapılan organizasyonda tarihimizde ilk defa iki takımımız Final Four heyecanı yaşama başarısı göstermişti.
THY EuroLeague, 2020 Final Four organizyonunu Almanya'nın Köln şehrine verdi. Böylece Köln, tarihinde ilk kez Final Four düzenlemiş olacak.
Final Four, 22-24 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenleneceği de duyuruldu. ALBA Berlin'in maçlarını oynadığı Lanxess Arena'da düzenlenecek olan Final Four'da 18.518 biletli seyirci olacağı da belirtildi.
"EN İYİ KONUMU BELİRLEDİK"
THY EuroLeague CEO'su Jordi Bartomeu, "EuroLeague'i yeni taraftarlara buluşturmak için ideal bir seçim oldu. Bir sonraki Final Four'u Köln'de düzenleyeceğimiz için mutlu ve gururluyuz. 2006'da Prag'da, 2010'da Paris'te ve 2013'te Londra'da, Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonunu yeni şehirlere taşımıştık. Ayrıca, sadece en iyi şehri veya en iyi salonu seçmedik. Dünyanın her yerinden insanların rahatlıkla gelebileceleği konumu da belirledik." ifadelerini kullandı.
BÜYÜK ORGANİZASYONLARI DÜZENLEDİLER
18 milyondan fazla insanın yaşadığı Kuzey Rhine-Wesfalya bölgesinin en büyük şehri olan Köln, tarihinde ilk kez Final Four düzneleyecek. Dünyanın en ünlü katedralinin de bulunduğu şehir, 2001 Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası, 2006 NBA Europe Live, 2019 Dünya Hentbol Şampiyonası gibi organizasyonlar da ev sahipliği yaptı.
SON 10 YILDA NEREDE, KİM KAZANDI?
Vitoria-Gasteiz: CSKA
Belgrad: Real Madrid
İstanbul: Fenerbahçe
Berlin: CSKA
Madrid: Real Madrid
Milano: Maccabi
Londra: Olympiakos
İstanbul: Olympiakos
Barcelona: Panathinaikos
Paris: Barcelona
- 17.07.2019
- Güncelleme: 17.07.2019 15:23
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Ne ses var ne de görüntü! Volkan Demirel... Son dakika Fenerbahçe haberleri
Toplam 3
Yorum
Yasin bey Vakit çoktan geldi geçiyor gitmelidir 3 yıl önceden.
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Ne ses var ne de görüntü! Volkan Demirel... Son dakika Fenerbahçe haberleri
Toplam 3
Yorum
Tuhaf bir durum İlk defa bir futbolcunun nokta koyamadigina şahit olduk..emeklilik de gereken bir şey.
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Ne ses var ne de görüntü! Volkan Demirel... Son dakika Fenerbahçe haberleri
Toplam 3
Yorum
Trftr hakli Bu şekilde takımda kalması öncelikle kendi kariyerini dibe çekti. Fenerbahçe'ye de fayda getirmez. Yollar çoktan ayrilmaliydi.
Euroleague 2020 Final Four organizasyonu Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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