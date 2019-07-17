Euroleague 2020 Final Four organizasyonu Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak

THY EuroLeague, 2020 Final Four organizyonunu Almanya'nın Köln şehrine verdi. Böylece Köln, tarihinde ilk kez Final Four düzenlemiş olacak.

Final Four, 22-24 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenleneceği de duyuruldu. ALBA Berlin'in maçlarını oynadığı Lanxess Arena'da düzenlenecek olan Final Four'da 18.518 biletli seyirci olacağı da belirtildi.

"EN İYİ KONUMU BELİRLEDİK"

THY EuroLeague CEO'su Jordi Bartomeu, "EuroLeague'i yeni taraftarlara buluşturmak için ideal bir seçim oldu. Bir sonraki Final Four'u Köln'de düzenleyeceğimiz için mutlu ve gururluyuz. 2006'da Prag'da, 2010'da Paris'te ve 2013'te Londra'da, Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonunu yeni şehirlere taşımıştık. Ayrıca, sadece en iyi şehri veya en iyi salonu seçmedik. Dünyanın her yerinden insanların rahatlıkla gelebileceleği konumu da belirledik." ifadelerini kullandı.

BÜYÜK ORGANİZASYONLARI DÜZENLEDİLER

18 milyondan fazla insanın yaşadığı Kuzey Rhine-Wesfalya bölgesinin en büyük şehri olan Köln, tarihinde ilk kez Final Four düzneleyecek. Dünyanın en ünlü katedralinin de bulunduğu şehir, 2001 Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası, 2006 NBA Europe Live, 2019 Dünya Hentbol Şampiyonası gibi organizasyonlar da ev sahipliği yaptı.

SON 10 YILDA NEREDE, KİM KAZANDI?

Vitoria-Gasteiz: CSKA

Belgrad: Real Madrid

İstanbul: Fenerbahçe

Berlin: CSKA

Madrid: Real Madrid

Milano: Maccabi

Londra: Olympiakos

İstanbul: Olympiakos

Barcelona: Panathinaikos

Paris: Barcelona