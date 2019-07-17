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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Doğan Şenli Bahçeşehir Koleji'nde

ekiplerinden , 27 yaşındaki oyuncu 'yi kadrosuna kattı. Kulübün hesabından yapılan paylaşımda "Doğan Şenli yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak." ifadesine yer verildi.

ekiplerinden , 27 yaşındaki oyuncu 'yi kadrosuna kattı.

Kulübün hesabından yapılan paylaşımda "Doğan Şenli yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak." ifadesine yer verildi.

Pivot pozisyonunda görev yapan Doğan Şenli, geçen sezonu Basketbol'da tamamlamıştı.

  1. 18.07.2019
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