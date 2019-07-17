Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, 27 yaşındaki oyuncu Doğan Şenli'yi kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Doğan Şenli yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak." ifadesine yer verildi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, 27 yaşındaki oyuncu Doğan Şenli'yi kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Doğan Şenli yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak." ifadesine yer verildi.
Pivot pozisyonunda görev yapan Doğan Şenli, geçen sezonu Gaziantep Basketbol'da tamamlamıştı.
- 18.07.2019
-
Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
-
Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
-
Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
Doğan Şenli Bahçeşehir Koleji'nde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.