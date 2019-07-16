Kiah Stokes’ten Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Kiah Stokes’ten Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza

’ten Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza

Kiah Stokes’ten Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza

Geçtiğimiz sezon formasını giydiği Takımı ile öne çıkan isimlerden olan , sözleşmesini uzattı. ABD asıllı Türk oyuncu, sarı-lacivertlilerle bir yıllık daha anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon 13 lig maçında oynayan 26 yaşındaki basketbolcu, 10.7 sayı ve 11.8 ribaund ortalamasıyla mücadele etti.

  1. 16.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kiah Stokes’ten Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN