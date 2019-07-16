Kiah Stokes’ten Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza
Geçtiğimiz sezon formasını giydiği Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ile öne çıkan isimlerden olan Kiah Stokes, sözleşmesini uzattı. ABD asıllı Türk oyuncu, sarı-lacivertlilerle bir yıllık daha anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz sezon 13 lig maçında oynayan 26 yaşındaki basketbolcu, 10.7 sayı ve 11.8 ribaund ortalamasıyla mücadele etti.
- 16.7.2019
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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