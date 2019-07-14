Hidayet Türkoğlu'ndan "15 Temmuz" mesajı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Hidayet Türkoğlu'ndan "15 Temmuz" mesajı

'ndan "" mesajı

Hidayet Türkoğlu'ndan "15 Temmuz" mesajı

Başkanı Türkoğlu: "Hain 'nün; Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve refahına yönelik saldırısına milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın liderliğinde benzeri görülmemiş bir direniş gösterdi" dedi.

Basketbol Federasyonu () Başkanı , Demokrasi ve dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajda, Türkiye'nin 3 yıl önce alçakça bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Hain 'nün; Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve refahına yönelik saldırısına milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın liderliğinde benzeri görülmemiş bir direniş gösterdi. Demokrasi adına sergilediği kararlı duruşla Cumhuriyetine sahip çıkan halkımız tek bir vücut olurken, milli iradeye de sonuna kadar bağlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi."

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise şifa dileyen Türkoğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla demokrasi destanı yazan milletimizi bir kez daha kutluyorum." ifadeleriyle mesajını tamamladı.

  1. 14.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hidayet Türkoğlu'ndan "15 Temmuz" mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN