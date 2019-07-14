Hidayet Türkoğlu'ndan "15 Temmuz" mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajda, Türkiye'nin 3 yıl önce alçakça bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Hain FETÖ'nün; Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve refahına yönelik saldırısına milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde benzeri görülmemiş bir direniş gösterdi. Demokrasi adına sergilediği kararlı duruşla Cumhuriyetine sahip çıkan halkımız tek bir vücut olurken, milli iradeye de sonuna kadar bağlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi."

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise şifa dileyen Türkoğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla demokrasi destanı yazan milletimizi bir kez daha kutluyorum." ifadeleriyle mesajını tamamladı.