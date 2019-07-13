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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Westermann 2 yıl Fener’de

Westermann 2 yıl Fener’de

'da transferler sürüyor. Fenerbahçe Beko, 'ı resmen açıkladı. 'ın Fransız oyun kurucusu ile iki yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

, 'ı resmen açıkladı. 'ın Fransız oyun kurucusu ile iki yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Tyler Ennis'in yerine alınan 27 yaşındaki Westermann, Euroleague'de geçen sezon Kaunas formasıyla 6.4 sayı, 2.0 ribaund, 2.8 asist ortalamaları yakalamıştı.

  1. 13.7.2019
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