Westermann 2 yıl Fener’de
Fenerbahçe Beko'da transferler sürüyor. Fenerbahçe Beko, Leo Westermann'ı resmen açıkladı. Kaunas'ın Fransız oyun kurucusu ile iki yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Fenerbahçe Beko, Leo Westermann'ı resmen açıkladı. Kaunas'ın Fransız oyun kurucusu ile iki yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Tyler Ennis'in yerine alınan 27 yaşındaki Westermann, Euroleague'de geçen sezon Kaunas formasıyla 6.4 sayı, 2.0 ribaund, 2.8 asist ortalamaları yakalamıştı.
- 13.7.2019
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Martin Skrtel'den Fenerbahçe sözleri
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TARAFTAR DÖNÜŞÜ OLMASINDA FENERBAHÇEYE NEREYE GİDERSE GİTSİN.
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Koscielny Arsenal'in kampına katılmadı
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kaya gel be zalımın oğlu
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Toplam 2
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alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
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