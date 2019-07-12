EuroCup'ta gruplar belli oldu!
7DAYS EuroCup'ta 2019-2020 sezonu kura çekimi İspanya'nın Barcelona şehrinde gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrasında TOFAŞ, Galatasaray Doğa Sigorta ve Darüşşafaka Tekfen'in rakipleri belli oldu.
B grubunda mücadele edecek olan TOFAŞ; Lokomotiv Kuban, Rytas Vilnius, Limoges , Partizan, Reyer Venezia ile eşleşti. Turnuvada C Grubu'nda yer alan Darüşşafaka Tekfen'in rakipleri ise UNICS Kazan, Cedevita Olimpija, Joventut Badalona, Germani Brescia ve Nanterre oldu. D Grubu'nda Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray Doğa Sigorta ise Unicaja Malaga, Buducnost Voli Podgorica, EWE Baskets Oldenburg, Trento, Arka Gdynia ile bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Organizasyonun A Grubu'nda yer alan ekipler ise, "Promitheas, Maccabi Rishon Lezion, Ratiopharm Ulm, Morabanc Andorra, As Monaco, Virtus Bologna" oldu.
- 12.07.2019
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alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
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