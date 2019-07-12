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12 Temmuz 2019, Cuma
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EuroCup'ta gruplar belli oldu!

EuroCup'ta gruplar belli oldu!

7DAYS EuroCup'ta 2019-2020 sezonu kura çekimi 'nın şehrinde gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrasında , ve 'in rakipleri belli oldu.

B grubunda mücadele edecek olan ; Lokomotiv Kuban, Rytas Vilnius, Limoges , Partizan, Reyer Venezia ile eşleşti. Turnuvada C Grubu'nda yer alan 'in rakipleri ise UNICS Kazan, Cedevita Olimpija, Joventut Badalona, Germani Brescia ve Nanterre oldu. D Grubu'nda 'yi temsil edecek ise , Buducnost Voli Podgorica, EWE Baskets Oldenburg, Trento, Arka Gdynia ile bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Organizasyonun A Grubu'nda yer alan ekipler ise, "Promitheas, Maccabi Rishon Lezion, Ratiopharm Ulm, Morabanc Andorra, As Monaco, Virtus Bologna" oldu.

  1. 12.07.2019
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