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12 Temmuz 2019, Cuma
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yeni bomba

Basketbolda yeni bomba

Nando De Colo transferiyle büyük ses getiren Fenerbahçe Beko, yeni bir bombaya imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, son olarak NBA'de forması giyen Quincy Acy'yi kadrosuna katmayı hedefliyor.

3 ve 4 numaralı pozisyonlarda oynayan 28 yaşındaki 2 metrelik oyuncu, Toronto, Sacremonto, , Dallas ve Brooklyn formaları giydi.

  1. 12.7.2019
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