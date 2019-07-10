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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Clippers'tan iki yıldız transferi

Clippers'tan iki yıldız transferi

Amerikan () ekiplerinden , yıldız oyuncular ile 'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, ile şampiyonluk sevinci yaşamasının ardından takımıyla sözleşmesi sona eren Kawhi Leonard ve Thunderlı Paul George ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Amerikan () ekiplerinden , yıldız oyuncular ile 'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ile şampiyonluk sevinci yaşamasının ardından takımıyla sözleşmesi sona eren Kawhi Leonard ve Thunderlı Paul George ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Clippers, Paul George karşılığında Shai Gilgeous-Alexander ile Danilo Gallinari'nin yanı sıra, 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2026 ilk draft haklarını da Oklahoma City Thunder'a verdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard'a ise üç sezon için 103 milyon dolar ödeyecek.

Leonard, geçen sezon play-off'larda 30,5 sayı, 9,1 ribaunt ve 3,9 asist ortalamasıyla oynayarak takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştu. Üç kez all-star seçilen 28 yaşındaki oyuncu, 2018-19 normal sezonunu ise 26,6 sayı, 7,3 ribaunt ve 3,3 asist ortalamasıyla tamamlamıştı.

Kariyerinde 6 kez all-star seçilen Paul George ise geçen sezon Oklahoma City Thunder formasıyla 28 sayı, 8,2 ribaunt, 4,1 asist ve 2,2 top çalma performansı sergiledi.

  1. 10.07.2019
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