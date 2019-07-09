Fenerbahçe'den Galatasaray'a... Tilbe Şenyürek imzayı attı!! Son dakika haberleri... - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
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Haberler Basketbol Haberleri Fenerbahçe'den Galatasaray'a... Tilbe Şenyürek imzayı attı!! Son dakika haberleri...

'den 'a... imzayı attı!! Son dakika haberleri...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a... Tilbe Şenyürek imzayı attı!! Son dakika haberleri...

Son dakika haberi... Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Kadın takımı, geçtiğimiz sezon 'de forma giyen milli basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kadın Takımı, milli oyuncu ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sarı kırmızı kulübün resmi internet sitesinden hakkında yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Tilbe Şenyürek ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 26 Nisan 1995, Adana doğumlu Tilbe Şenyürek , 1,88 m boyunda ve forvet/pivot pozisyonlarında görev yapıyor. Basketbola BOTAŞ Spor Kulübü bünyesinde başlayan Tilbe Şenyürek, 2010/11 sezonunda ilk kez A takım kadrosuna yükseldi.

Fiziksel özelliklerinin yanında gelişime açık şut yeteneğiyle dikkatleri çeken oyuncu, BOTAŞ ile son sezonu olan 2016/17'de 25 lig maçına çıktı ve 10.7 sayı, 5.4 ribaund, 1 asist ortalamalarıyla mücadele ederken üç sayı çizgisinin gerisinden %31.2 ile oynadı.

2017-18 ve 2018-19 sezonlarında forması giyen oyuncu U16 seviyesinden A seviyesine kadar her yaş grubunda milli takım formasını terletti. 2014 Dünya Basketbol Şampiyonası, 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 2016 Yaz Olimpiyatları, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 2018 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2019 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye formasını giydi.

Kariyerinde Galatasaray ile yeni bir sayfa açan oyuncumuza hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz" denildi.

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  1. 09.07.2019
  2. Güncelleme: 09.07.2019 13:50
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