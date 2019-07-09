Fenerbahçe'den Galatasaray'a... Tilbe Şenyürek imzayı attı!! Son dakika haberleri...
Son dakika transfer haberi... Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Kadın Basketbol takımı, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen milli basketbolcu Tilbe Şenyürek ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Tilbe Şenyürek ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Sarı kırmızı kulübün resmi internet sitesinden transfer hakkında yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Tilbe Şenyürek ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 26 Nisan 1995, Adana doğumlu Tilbe Şenyürek , 1,88 m boyunda ve forvet/pivot pozisyonlarında görev yapıyor. Basketbola BOTAŞ Spor Kulübü bünyesinde başlayan Tilbe Şenyürek, 2010/11 sezonunda ilk kez A takım kadrosuna yükseldi.
Fiziksel özelliklerinin yanında gelişime açık şut yeteneğiyle dikkatleri çeken oyuncu, BOTAŞ ile son sezonu olan 2016/17'de 25 lig maçına çıktı ve 10.7 sayı, 5.4 ribaund, 1 asist ortalamalarıyla mücadele ederken üç sayı çizgisinin gerisinden %31.2 ile oynadı.
2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Fenerbahçe forması giyen oyuncu U16 seviyesinden A Milli Takım seviyesine kadar her yaş grubunda milli takım formasını terletti. 2014 Dünya Basketbol Şampiyonası, 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 2016 Yaz Olimpiyatları, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 2018 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2019 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye formasını giydi.
Kariyerinde Galatasaray ile yeni bir sayfa açan oyuncumuza hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz" denildi.
- 09.07.2019
- Güncelleme: 09.07.2019 13:50
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Toplam 1
Yorum
ali evet paf takımınız hazırlamaya başladı averaj lazım olunca gol yağmuruna tutacaklar Rizeyi görürsünüz zamanı gelince
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Bayern Münih'ten Cengiz Ünder'e kanca!
Toplam 1
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10ur Roma bana göre daha iyi takım. Umarım Roma da kalırsın.
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Toplam 2
Yorum
nurettin geçmiş olsun Burak
Fenerbahçe'den Galatasaray'a... Tilbe Şenyürek imzayı attı!! Son dakika haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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