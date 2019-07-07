Fransa'yı 86-66 yenen İspanya şampiyon oldu - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2019, Pazar
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'yı yenen şampiyon oldu

Fransa'yı yenen İspanya şampiyon oldu

Letonya ile Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın finalinde 'yı 86-66 yenen , şampiyon oldu.

27 Haziran'da başlayan organizasyon, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan final ve üçüncülük maçları ile sona erdi.

Final maçında , 'yı 86-66 yenerek, şampiyonluğa ulaştı. Maçın en skorer ismi, İspanya adına 23 sayı kaydeden Marta Xargay oldu. İspanya, maçın ardından Belgrad Arena'da düzenlenen törende kupasını aldı.

Öte yandan, üçüncülük maçında Büyük Britanya'yı 81-55 yenen ev sahibi Sırbistan, organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

  1. 07.07.2019
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