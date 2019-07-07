Fenerbahçeli Nando de Colo: Çok mutluyum - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2019, Pazar
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Fenerbahçeli Nando de : Çok mutluyum

Fenerbahçeli Nando de Colo: Çok mutluyum

Kanarya, süper transferini dün resmen açıkladı. De taraftara mesaj yolladı: “Sarı-lacivertli formayı giyeceğim için çok mutluyum. ’da görüşmek üzere.”

, erkek basketbol takımı için anlaşmaya varılan Nando De 'nun transferini resmen açıkladı. 1.96 metre boyundaki Fransız yıldızın 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyeceği kaydedildi. Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Nando De Colo'ya hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" denildi. Fransız basketbolcu da kulübün hesabından yaptığı açıklamada taraftarlara mesaj yolladı. 32 yaşındaki skorer oyun kurucu, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı... Önümüzdeki sezon Fenerbahçe Beko formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok yakında ailemle birlikte 'da görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. İspanyol basını ise, De Colo'yu Fenerbahçe'ye kaptıran 'e büyük tepki gösterdi.

THY DE DUYURDU
Flaş , Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesabından da duyuruldu. Tecrübeli oyuncu ile ilgili olarak, "Fenerbahçe'den büyük hamle. Yıldız oyun kurucu Nando De Colo imzaladı" ifadesi kullanıldı.

  1. 7.7.2019
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