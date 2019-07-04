Şükrü Kutlu "Türk Telekom'un Avrupa'da yenemeyeceği takım yok" - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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"'un Avrupa'da yenemeyeceği takım yok"

Şükrü Kutlu "Türk Telekom'un Avrupa'da yenemeyeceği takım yok"

Gençlik ve Başkanı , FIBA Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonucunu değerlendirdi Şükrü Kutlu: "Maç maç düşünerek hedefimize doğru ilerleyeceğiz" dedi.

Gençlik ve Başkanı , FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki kura çekimini değerlendirdi.

Şükrü Kutlu, yaptığı açıklamada, kura çekiminin başta basketbolu olmak üzere herkese hayırlı olmasını diledi.

Avrupa'da ekolünün yerleşik olduğu ülkelerin takımlarıyla mücadele edeceklerini belirten Kutlu, "Maç maç düşünerek hedefimize doğru ilerleyeceğiz. Arkamızda seyircimizin desteği olduğu müddetçe, Türk Telekom'un Avrupa'da yenemeyeceği takım yok." dedi.

Kutlu, güçlü bir gruba düştüklerine dikkati çekerek, "Türk Telekom olarak kaliteli bir ekibimiz var. Geçtiğimiz yıl bazı şanssızlıklar yaşasak da genel itibarıyla başarılı bir sezon geçirdik. Bu da bizim direkt olarak FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılmamızı sağladı. Ankara seyircisinin özlediği, dirençli, keyif veren bir basketbol oyunu oynuyoruz. Bu oyunumuzu Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ULEB 'nda final oynayan ekiplerle grupta mücadele ettiklerini hatırlatan Kutlu, "'e çıktığımız ilk yılda yakaladığımız bu başarı tesadüf değil. Takım çalışmasının, terinin son damlasına kadar mücadele eden takımımızın ve teknik kadromuzun eseri. Bu yıl da kadro istikrarımızı sürdürerek, taraftarımızı ligde olduğu gibi Avrupa'da da sevindirmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

  1. 04.07.2019
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