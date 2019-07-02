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02 Temmuz 2019, Salı
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Sloukas'tan 3 yıllık imza!

Sloukas'tan 3 yıllık imza!

Fenerbahçe Beko'da dün önemli bir gelişme yaşandı. 'dan bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Kostas Sloukas, imzayı attı. 3 sene uzatan Yunan guard, "2022'ye kadar Ülker Sports benim evim olmaya devam edecek. Bu özel basketbol ailesiyle 3 yıl daha geçireceğim. ve zaferler kazanmak için her zamankinden daha aç döneceğim" dedi.

Fenerbahçe Beko'da dün önemli bir gelişme yaşandı. 'dan bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Kostas Sloukas, imzayı attı. 3 sene uzatan Yunan guard, "2022'ye kadar Ülker Sports benim evim olmaya devam edecek. Bu özel basketbol ailesiyle 3 yıl daha geçireceğim. ve zaferler kazanmak için her zamankinden daha aç döneceğim" dedi.

  1. 2.7.2019
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