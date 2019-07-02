Sloukas'tan 3 yıllık imza!

Fenerbahçe Beko'da dün önemli bir gelişme yaşandı. 2015-16'dan bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Kostas Sloukas, imzayı attı. Sözleşmesini 3 sene uzatan Yunan guard, "2022'ye kadar Ülker Sports benim evim olmaya devam edecek. Bu özel basketbol ailesiyle 3 yıl daha geçireceğim. Şampiyonluklar ve zaferler kazanmak için her zamankinden daha aç döneceğim" dedi.