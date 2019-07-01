Son dakika... Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda transfer! Claudia Pop Cuic kimdir?

Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Claudia Pop Cuic ile anlaşmaya vardı. Forvet pozisyonunda oynayan 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"5 Ağustos 1989'da Romanya'nın Satu Mare şehrinde dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2004-05 sezonunda ülkesinin Cluj Napoca takımında başladı. Ülke sınırları dışına ilk kez 2008-09 sezonunda İtalya temsilcisi La Spezia ile anlaşarak çıktı. 22 maçta 15.3 sayı, 6.3 ribaund, 1.9 asist ve 2.3 top çalma ortalamaları yakaladı. 2010-11 sezonunda İspanya Ligi ekiplerinden Olesa Espanyol ile anlaştı. 2014 yılına kadar birer sezon arayla Romanya ve İspanya Ligi'nde kariyerine devam ederken 2014-15 sezonunda Gernika Bizkaia ile kariyerinin ilk önemli transferini yaptı. İki sezon oynadığı İspanyol ekibinde 2015-16 sezonunda çıktığı 26 maçta 14.4 sayı, 5.3 ribaund, 2.3 asist, 1.6 top çalma istatistikleri yakalayarak göz doldurdu. Aynı sezonda %37.3 ile üçlük çizgisi gerisinden isabet bulurken %88.7 ile serbest atış isabeti buldu.

Kariyeri boyunca önemli bir şutör olarak bilinen Claudia Cuic, Wisla Krakow ile geçirdiği 2016-17 sezonunda EuroLeague Women'da oynadı. 2017-18 sezonunda ilk kez Türkiye'ye geldi. İstanbul Üniversitesi ile 24 lig maçına çıktı ve 18.6 sayı, 6.5 ribaund, 3.3 asist, 1.5 top çalma istatistikleriyle oynadı. Geride bıraktığımız sezonu ise ülkemizde BOTAŞ ile geçiren Rumen oyuncu 32 maçta 14.3 sayı, 5 ribaund, 2.1 asist ve 1.3 top çalma istatistikleri tutturdu.

Alt yaş gruplarından bu yana Romanya A Milli Takım forması da giyen Claudia Cuic, 2-3-4 pozisyonlarında oynayabilen çok yönlü bir skorer olarak ön plana çıkıyor.

Oyuncumuza Galatasaray'a hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılı bir sezon geçirmesini dileriz."